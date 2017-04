Os Divergentes

A leitura das justificativas de autoridades acusadas de corrupção não deixa dúvida. Marcelo Odebrecht, o patriarca Emílio e as sete dezenas de executivos da gigante do cimento devem estar participando de um embuste. Afinal, as centenas de denúncias contidas na maior delação premiada da operação Lava-Jato foram categoricamente desmentidas por todos os implicados. Nenhum deles […]

Você me desculpe, não é a primeira vez que publico este post. Mas o repito porque a história é bem interessante. Ônibus segue para Favelândia, pequeno distrito do município de Bom Jesus da Lapa, na beira do Rio São Francisco, no interior da Bahia. Como foi – Voltando de uma cobertura de campanha presidencial, eu […]

