Exposição fotográfica “Trabalhadores” incentiva prevenção de acidentes no trabalho

Mostra faz parte da programação da campanha Abril Verde e será realizada de 18 a 30 de abril no Shopping Campo Grande

O Shopping Campo Grande sedia, de 18 a 30 de abril, a exposição fotográfica “Trabalhadores”, com o objetivo de incentivar a prevenção como melhor forma de evitar mortes no ambiente de trabalho. A ação faz parte da programação da campanha Abril Verde, organizada pelo MPT/MS – Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul com instituições parceiras, dedicada à memória das vítimas de acidentes de trabalho.

A exposição reúne 25 imagens que mostram as condições de trabalho em segmentos com grande incidência de irregularidades relativas à saúde e à segurança do trabalhador. As fotografias tratam de temas como a colheita de cana-de-açúcar, o setor frigorífico, a construção civil, o uso de amianto, a realidade dos vaqueiros nordestinos e o trabalho na indústria do gesso. As obras, de autoria de Geyson Magno, André Esquivel e Walter Firmo, foram extraídas dos livros “Trabalho” e “O Verso dos Trabalhadores”, publicados pelo MPT.

Serão realizadas, ainda, atividades de conscientização durante todo o mês de abril, além da exposição fotográfica “Trabalhadores”, como fiscalizações e seminário no dia 28 de abril, com extensa programação. Além disso, o prédio do MPT/MS e de instituições parceiras serão iluminados na cor verde, assim como os sites e perfis nas redes sociais dos participantes que fazem alusão à cor temática.

De acordo com informações do MPT/MS, o mês de abril foi escolhido devido ao Dia Mundial da Saúde (7/4) e ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho (28/4). No Brasil, a Lei nº 11.121, que criou o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, foi promulgada em maio de 2005. A ação faz parte das atividades da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho (Codemat).

Serviço

Exposição Trabalhadores

Data: 18 a 30 de abril

Local: Hall próximo a Riachuelo, 2º piso

Horário: durante o funcionamento do Shopping