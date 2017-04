Pesquisa revela que mais de 80% dos brasileiros não conseguem manter uma alimentação regrada em meio à rotina corrida

A maioria dos entrevistados está disposta a adotar pequenas mudanças em seu dia a dia para ter mais saúde e bem-estar.

Conseguir administrar todos os compromissos, gerenciar o estresse e ainda ter saúde e qualidade de vida é desejo de grande parte dos brasileiros. Dados da pesquisa “Barreiras para uma Vida Saudável”, realizada online pelo IBOPE CONECTA em parceria com Centrum Vitamints, apontam que, apesar de mais de 80% não ter uma alimentação regrada, 95% dos entrevistados estão dispostos a mudar pequenos hábitos em sua rotina para ser mais saudáveis, no entanto, 1/3 acha difícil conseguir.

A pesquisa foi elaborada com o intuito de entender o estilo de vida dos brasileiros, especialmente com relação à alimentação, e avaliar a predisposição das pessoas às mudanças de hábitos para terem mais saúde e bem-estar.

Segundo os resultados obtidos, dois em cada três brasileiros, afirmam ter dias agitados ou desregrados. Quando questionados sobre como é a sua alimentação nestes dias, 77% dizem que buscam alimentos rápidos e práticos, destes 44% consomem o que estiver disponível e apenas 33% afirmam se preocupar em comer frutas, verduras e legumes.

“Ao procurarem alimentos rápidos, as pessoas nem sempre escolhem de forma correta o que vão comer. Um exemplo disso é quando chegam a um restaurante e pedem o que já está pronto e disponível no balcão, como um salgado, achando que esta é a opção mais rápida. Se elas gastarem um minuto a mais para olhar o cardápio, verão que há opções mais saudáveis que também podem ser rápidas”, explica a Nutricionista Andrea Forlenza.

Quando perguntados sobre quais atitudes mudariam no dia a dia para ter mais saúde e bem estar, em primeiro lugar, 72% dos entrevistados afirmam que gostariam de fazer mais exercícios e, em segundo, 62% dizem que incluiriam mais frutas e verduras na alimentação. “Grande parte das pessoas tem dias muito atribulados e não consegue manter uma alimentação regrada o tempo todo. Neste contexto, pequenas mudanças na rotina podem impactar positivamente a saúde destas pessoas”, afirma Forlenza. Dormir melhor aparece em terceiro lugar, com 50% das respostas.

De acordo com a nutricionista, os grandes obstáculos para adquirir hábitos saudáveis são as metas inatingíveis. “É comum os pacientes chegarem para a consulta com ideias radicais de mudanças na alimentação ou prática de exercícios que não são reais e, quando percebem que não irão cumpri-las, acabam se frustrando e desistindo”, diz Andrea.

Pequenas mudanças

Fazer pequenas mudanças na rotina diária pode ser o caminho para uma efetiva melhora na qualidade de vida, reforça Andrea: “Levar para o lanche frutas fáceis de consumir, como banana, maçã ou pera; incluir pelo menos uma verdura, legume ou fruta nas principais refeições; ou ainda substituir refrigerantes por sucos naturais são atitudes simples que podem auxiliar neste processo de reeducação”.

Toda pequena atitude saudável conta. “Uma mudança simples e prática que também pode complementar a alimentação e equilibrar as quantidades de vitaminas e minerais necessárias para o bom funcionamento do organismo é o uso de multivitamínicos”, completa Andrea Forlenza.

Para atender as necessidades de quem quer manter hábitos saudáveis em meio à correria da vida moderna, foi desenvolvido o novo Centrum Vitamints, multivitamínico em formato de pastilhas mastigáveis que pode ser consumido em qualquer lugar, sem água. Uma simples mudança nos hábitos que pode fazer uma grande diferença na saúde e bem-estar, já que ele complementa as doses diárias de vitaminas e minerais e auxilia no aproveitamento da energia, na imunidade e possui ação antioxidante.

Além de prático, o novo integrante da família Centrum, encontrado nos sabores agradáveis e refrescantes de menta e citrus, oferece vitaminas e minerais essenciais para saúde.

“Centrum Vitamints é uma nova forma de cuidar da saúde e bem-estar. É indicado para jovens e adultos para complementar, de forma prática, saborosa e refrescante, os níveis recomendados de vitaminas e minerais que podem faltar na alimentação”, explica Yvi Gea, Gerente Médica da Pfizer Consumer Healthcare. O produto contribui para a imunidade, pois traz a vitamina C, que ajuda na manutenção das defesas do organismo; possui vitaminas do complexo B, essenciais para o funcionamento celular e produção de energia; e tem também ação antioxidante, pois as vitaminas C e E, o manganês e o selênio ajudam a proteger as células da ação dos radicais livres.

Metodologia da pesquisa

Conduzida pelo IBOPE CONECTA em parceria com Centrum Vitamints, a pesquisa contemplou 1.000 entrevistas, realizadas pela internet com homens e mulheres com idade entre 25 e 50 anos, das classes A e B, em todo o país (nas cinco regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste), com amostra representativa da população brasileira. A margem de erro é de quatro pontos percentuais com 95% de confiança.

Sobre Centrum Vitamints

Centrum Vitamints é um multivitamínico em formato de pastilha mastigável. Com deliciosos sabores, é prático e possui vitaminas e minerais essenciais que o corpo precisa, ideal para quem tem um dia a dia corrido, mas se preocupa com a saúde e bem estar, e acredita que pequenas atitudes podem fazer a diferença.

Centrum é a marca especialista em soluções nutricionais, que ajuda na saúde e bem-estar das pessoas. O uso diário do multivitamínico complementa os níveis recomendados de vitaminas e minerais que podem faltar na alimentação.

Centrum é a marca número 1 no Brasil e mundo, a mais clinicamente estudada, com 38 anos de experiência. Além disso, é a marca mais prescrita pelos médicos no Brasil.1



Família Centrum

Centrum possui portfólio específico para atender à necessidade de cada momento da vida: Centrum; Centrum Homem e Centrum Mulher; Centrum Select, Centrum Select Homem e Centrum Select Mulher (para quem tem 50 anos ou mais); Centrum Pronutrients Ômega 3 (que auxilia na manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos). E agora também Centrum Vitamints.

1 Fonte: Auditoria IMS. Março de 2016.



Pfizer

A Pfizer Consumer Healthcare, divisão de consumo do grupo Pfizer, atua em mais de 90 países e comercializa produtos isentos de prescrição médica que promovem saúde e bem-estar para mais de 4 bilhões de consumidores em todo o mundo. No Brasil, a empresa atua nas categorias de analgésicos, antiácidos, multivitamínicos e nutricosméticos, representados pelas marcas Advil, Centrum, Caltrate, Clusivol, IMEDEEN, Magnésia Bisurada e Stresstabs. Fundada em 1849 e instalada no Brasil desde 1952, a Pfizer está comprometida em fazer o melhor para colaborar para a qualidade de vida das pessoas em todas as etapas da vida, oferecendo opções terapêuticas para prevenção e tratamento de uma variedade de doenças. A companhia também mantém e acompanha projetos sociais voltados para educação, saúde e sustentabilidade no país.

