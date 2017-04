INTT Cosméticos apresenta o Pérolas in Love infalível na arte de seduzir

Criado para a interação do casal, a técnica inovadora de massagem com colar de pérolas garante o ápice do prazer

Alguns objetos podem ser usados de forma reversa da sua proposta inicial, é o caso do elegante colar de pérolas. Apesar de ser um acessório relacionado com a moda, as pérolas se tornaram um adereço inusitado na arte de seduzir.

A INTT Cosméticos, sempre atenta em proporcionar prazer e intimidade aos seus consumidores, traz ao mercado sensual o “Pérolas in Love” com uma proposta inovadora e infalível na sedução.

O kit desenvolvido pela INTT Cosméticos, conta com um colar de pérolas de 63 cm

e um gel para massagem que permite a lubrificação em toda região intima masculina, deixando a pele mais lisa e excitante, com fácil deslizamento.

A técnica é utilizar o colar para surpreender o parceiro, já que o seu formato facilita manobras deslizantes e potencializam a ação, proporcionando o relaxamento. A forma de usar é simples e prazerosa, massageando suavemente a região peniana até a sua ereção, depois envolver o pênis no colar de pérolas e fazer movimentos leves de baixo para cima, com isso o parceiro chegará ao orgasmo de forma surpreendente.

“Estamos no mercado sensual com o objetivo de garantir o prazer e a intimidade dos casais. A INTT preza pela qualidade dos produtos desenvolvidos e tem como prioridade a alta qualidade em princípios ativos, garantindo o que prometemos em cada lançamento. Sem dúvidas a nossa aposta no Pérolas In Love, trará mais intimidades para os casais apaixonados”, afirma Alessandra Seitz, diretora e fundadora da INTT Cosméticos.

O produto chega no mercado na primeira semana de Abril e será comercializado por R$ 82,00.



Sobre a INNT Cosméticos

A INTT Cosméticos é uma empresa especializada em produtos de beleza, e possui em seu portfólio linhas voltadas para o mercado sensual. A INTT trabalha incansavelmente na busca de levar produtos de qualidade e promover prazer, saúde e bem estar aos consumidores em todo o Brasil.

