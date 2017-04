Páscoa: como escolher o chocolate mais saudável?

Nutricionista explica os benefícios do cacau e orienta como comer sem culpa na data comemorativa

Impossível não relacionar a chegada da Páscoa com a alta temporada de chocolates. A nutricionista Gabriella Alves, da Corpometria, indica as opções mais saudáveis para data e já ressalta que os chocolates mais saudáveis são os que têm maior teor de cacau. Normalmente estes chocolates têm menos açúcar na composição e, assim, é possível ter mais benefícios relacionados à fruta.

Gabriella explica que todos os benefícios associados normalmente ao chocolate, como a maior produção de serotonina – hormônio responsável pela sensação de bem estar – e o efeito antioxidante, por exemplo, são na verdade benefícios proporcionados pelo cacau, ingrediente do chocolate. “São vantagens vindas da fruta e não do doce em si. Então por isso, a melhor escolha sempre será aquela que priorizar o cacau e tiver maior concentração dele, como um chocolate meio amargo ou um amargo, preferencialmente”, ressalta a nutricionista.

Para não exagerar durante a Páscoa, a nutricionista também tem algumas dicas. Segundo Gabriela, o ideal é dividir os doces em porções e comer um pouco por dia. “Caso a pessoa queira comer um ovo de chocolate ou metade dele em um dia, tudo bem desde que ele seja rico em cacau. Isso só não pode se tornar uma rotina, e o certo é que nos próximos dias a ingestão de açúcar seja menor”, frisa.

Para quem está fugindo dos açúcares, os chocolates brancos devem ser descartados não apenas da Páscoa, mas do cotidiano também. Isso pelo fato de o doce ser rico em açúcar e leite, e não levar nada de cacau na receita, apenas a gordura da fruta. O chocolate ao leite também é considerado um vilão no quesito teor de açúcares. Doces com corantes e aromatizantes artificiais também devem ser evitados.

Depois de todas essas orientações, não precisa ficar neurótico e se isolar da data, como considera Gabriela. “Datas comemorativas como Páscoa e Natal acontecem apenas uma vez por ano e as pessoas esperam por elas. Não tem problema se permitir um pouco mais nesses momentos, desde que você se cuide durante todos os outros meses”, lembra.

Para comer sem culpa na Páscoa, valorize os bons hábitos no restante do ano. Não vale achar que todos os dias são sem regras e consumir chocolate desenfreadamente diariamente. “Praticar atividade física, evitar alimentos com muita açúcar e gordura, e se cuidar sempre” são as orientações da nutricionista para manter uma boa rotina nos outros dias.

