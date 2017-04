Avião que caiu tinha combustível e há suspeita de falha no motor

© Divulgação

Segundo delegado, avião tinha 100 litros de combustível. Há suspeita de falha no motor da aeronave monomotor que caiu ontem (dia 14) em Cassilândia. Dois ocupantes morreram no acidente. As vítimas, identificadas como Otávio Borges e Luiz Henrique, eram de Itajá (Goiás).

“O que eu posso adiantar é que não foi falta de combustível, pois eles estavam com mais de 100 litros de gasolina no tanque do avião. Então, para dizer o que que aconteceu, se foi o motor que parou, é muito prematuro para falar”, afirma o delegado Rodrigo de Freitas, da Polícia Civil de Cassilândia.

Segundo testemunhas, não se ouviu barulho de motor, mas só o barulho do impacto. De acordo com o Cassilândia News, o delegado ainda informou que houve um voo preliminar, com mais pessoas no avião.

“A aeronave estava sendo pilotada pela pessoa que tinha a qualificação para isso, segundo apurado através de testemunhas. Apesar de jovem, o piloto era bastante experiente”, diz. O acidente foi perto do aeroporto de Cassilândia, que fica a 418 km de Campo Grande. Neste sábado, é esperada a chegada de equipe da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).