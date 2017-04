Cantora gospel e 4 familiares morrem em acidente

Veículo destruído após batida frontal. Quatro pessoas morreram na hora © Reprodução

Uma cantora gospel e outras 4 pessoas de sua família morreram em um acidente na BR-349, no território da Bahia, município de Santa Maria.

Conforme o site JM Notícia, o acidente aconteceu no domingo, dia 9, por volta das 9h da manhã. Alisson Aragão, amigo da família, contou que um veículo que seguia no sentido oposto perdeu o controle e invadiu a pista contrária, atingindo frontalmente o carro em que a cantora estava com a família.

Além da cantora gospel Tais Mendes, morreu o marido dela, Marcos Paulo, a filha do casal, de 4 meses de vida, a mãe de Tais e a sogra da cantora. Alisson declarou que no momento da colisão a criança foi arremessada para fora do carro, que pegou fogo em seguida.

O amigo revelou que Tais cumpria agenda missionária nas cidades baianas de Javi e Santa Maria. “Eles estavam a serviço da obra missionária. Ela tinha agenda na igreja do pastor Gilvan, lá na cidade de Javi”, explicou ele.

Segundo a publicação, os corpos da família já chegaram a Goiânia, cidade natal do grupo. Alisson acrescenta que teria recebido a informação de que o condutor do veículo que causou o acidente estaria embriagado e em alta velocidade. O velocímetro do carro que ele dirigia teria travado em 180 km/h. Neste veículo, no momento do acidente, havia 3 ocupantes, que foram socorridos e liberados.

Fonte: GCN.NET