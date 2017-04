Dono de clínica de reabilitação morre em motel com suspeita de overdose

© Divulgação

Na madrugada de quarta-feira (12), o empresário Fernando Henrique de Toledo, de 37 anos, foi encontrado morto no quarto de um motel em Aparecida do Taboado, cidade a 457 quilômetros da Capital. A suspeita é que ele tenha sofrido uma overdose, mas o caso é investigado pela polícia.

Conhecido como ‘Maguega’, o empresário era proprietário de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos em Fernandópolis (SP). Conforme o site Jornal Tribuna Livre, recém-casado, o empresário tinha intenção de montar uma segunda clínica.

De acordo com os detalhes do boletim de ocorrência, Fernando estava acompanhado de um amigo e três garotas de programa. A testemunha contou que saiu de Fernandópolis com o amigo e eles passaram por Santa Fé do Sul, onde buscaram as garotas de programa, e foram até o motel em Aparecida do Taboado.

Por volta das 3 horas, Fernando foi para outro quarto do motel e teria sofrido um surto. Ele correu para o pátio, onde desmaiou. O proprietário do estabelecimento foi avisado e acionou o Corpo de Bombeiros, mas o homem acabou morrendo no local. As testemunhas revelaram que Fernando teria ingerido bebidas alcoólicas e pode ter usado cocaína, já que comprou R$ 400 da droga antes de ir para o motel.

O caso agora é investigado pela polícia como morte a esclarecer. Exames necroscópicos devem constatar a causa da morte do empresário.