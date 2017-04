Volta do feriado de Páscoa tem lentidão na capital paulista

A volta do feriado prolongado de Páscoa tem tráfego lento nas rodovias que dão acesso à capital paulista. Com três pontos com tráfego lento, a Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro tinha um total de 10 quilômetros de congestionamento no final da tarde de hoje (16).

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes também tinha pontos de trânsito carregado, especialmente na chegada à capital paulista. Na Via Anhanguera, o motorista enfrentava um total de 13 quilômetros de congestionamento, enquanto na Rodovia dos Bandeirantes os pontos com tráfego intenso somavam 33 quilômetros.

Entre a meia-noite de quinta-feira (13) e às 7h30 de hoje, passaram pelo sistema aproximadamente 485 mil veículos. A Concessionária CCR AutoBAn, que administra o sistema, espera um grande fluxo de carros até as 23h de hoje.

Na Rodovia Raposo Tavares era 7 quilômetros de congestionamento na Grande São Paulo.

No Sistema Anchieta-Imigrantes não havia registros de pontos engarrafados até as 17h20.

A previsão da Companhia de Engenharia de Tráfego era que 1,8 milhão de veículos deixassem a capital paulista durante o feriado prolongado de Páscoa.