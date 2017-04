Alunos de contabilidade ajudam contribuintes a preecher declaração do IR

Alunos de Ciências Contábeis de instituições de ensino superior estão auxiliando contribuintes a preencherem a Declaração de Imposto de Renda, em 190 Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) no país.

A ação é resultado de parceria da Receita Federal com as instituições. Os alunos esclarecem as dúvidas, sob supervisão de um professor de contabilidade.

O período de atendimento vai até 28 de abril, último dia do prazo para a entrega da declaração. Após esse período, há atendimento para acompanhar as declarações enviadas e fazer retificação.

Confira a lista de núcleos de apoio no site da Receita.

