A Grifols Doa 140 Milhões de Unidades Internacionais de Fatores da Coagulação Sanguínea ao Programa de Ajuda Humanitária da Federação Mundial de Hemofilia

BARCELONA, Espanha, 17 de abril de 2017 – A Grifols, S.A. (MCE:GRF, MCE:GRF.P e NASDAQ:GRFS) anunciou hoje que irá doar um mínimo de 140 milhões de unidades internacionais (UI) de medicamentos de fatores da coagulação de sangue (Fator VIII) ao Programa de Ajuda Humanitária da Federação Mundial de Hemofilia [World Federation of Hemophilia (WFH)] durante os próximos cinco (5) anos. Este anúncio é a continuação do compromisso a três anos da Empresa, assumido em 2014, perfazendo o compromisso de ajuda humanitária um total superior a 200M de UI de Fator VIII no período de oito anos. A contribuição direta da Grifols para o Programa de Ajuda Humanitária da WFH tem por base a participação da Empresa no Projeto Recuperação, que transforma crioprecipitado não utilizado previamente de dadores de sangue do Canadá em medicamentos que tratam doentes hemofílicos nos países em desenvolvimento.

É com orgulho que, há mais de uma década, a Grifols apoia a WFH e os seus esforços para melhorar o acesso ao tratamento das disfunções hemorrágicas em todo o mundo. A renovada parceria com a WFH reafirma o compromisso da Grifols para com a comunidade hemofílica global, representando, até à data, a contribuição mais significativa da Empresa para o Programa de Ajuda Humanitária da WFH. De acordo com a WFH, este donativo de medicamentos de Fator VIII irão assegurar uma média de 10.300 doses que tratarão aproximadamente 6.000 doentes por ano em países em desenvolvimento por todo o mundo até 2021, onde o acesso ao tratamento adequado é muitas vezes insuficiente ou ausente.

“Hoje, o Dia Mundial da Hemofilia representa a oportunidade ideal para a Grifols reafirmar o seu compromisso de longa data para com as doenças hemorrágicas e a comunidade hemofílica,” disse Victor Grifols Roura, Presidente da Grifols. “A nossa filosofia está totalmente alinhada com a missão da WFH, partilhando uma clara paixão por proporcionar o tratamento adequado a todos os doentes, independentemente do local onde vivem.”

A Grifols produz medicamentos derivados do plasma para o tratamento de doenças raras e crónicas como a hemofilia, desenvolvendo também soluções para o diagnóstico das disfunções hemorrágicas. A Empresa tenciona aumentar a sua produção de medicamentos de fatores da coagulação de sangue para satisfazer especificamente o seu compromisso de donativos para este programa.

“Desde a sua criação em 1996, o Programa de Assistência Humanitária WFH beneficiou mais de 100.000 pessoas em 90 países. Somos gratos pelo empenho e apoio dos nossos funcionários, como Grifols, o nosso objectivo de melhorar o diagnóstico eo acesso aos cuidados para as pessoas com distúrbios hemorrágicos que caso contrário não iria receber o tratamento de que necessitam. Temos visto, uma e outra vez, o impressionante impacto positivo destas doações na qualidade de vida dos pacientes “, diz Alain Bauman, CEO da Federação Mundial de Hemofilia e CEO da FMH EUA.

Estima-se que, a nível mundial, 400.000 pessoas sofrem de hemofilia; no entanto, apenas 25% recebem tratamento adequado. Os donativos da Grifols apoiam também a segunda década do programa da Aliança Global para o Progresso [Global Alliance for Progress (GAP)] da WFH, que visa aumentar o número de doentes com disfunções hemorrágicas diagnosticados e tratados, sobretudo nos países mais empobrecidos.

Para mais informação sobre a WFH, hemofilia e outras disfunções hemorrágicas, visite http://www.wfh.org/.

Sobre a Grifols:

A Grifols é uma empresa global de cuidados de saúde e líder na indústria, com mais de 75 anos no desenvolvimento de medicamentos salvadores de vida derivados do plasma humano que tratam muitas condições raras e crónicas. A nossa missão é melhorar a saúde e bem-estar das pessoas em todo o mundo, produzindo tratamentos para os doentes e proporcionando aos hospitais, farmácias e profissionais de saúde as ferramentas e recursos de que necessitam para prestarem cuidados médicos especializados.

A Empresa está presente em mais de 100 países e a sua sede está localizada em Barcelona, Espanha. A Grifols é líder na colheita de plasma, com uma rede de mais de 170 centros de doação de plasma nos EUA, e um produtor líder de medicamentos derivados do plasma.

Sobre a Federação Mundial de Hemofilia

Por mais de 50 anos, a Federação Mundial de Hemofilia (WFH), uma organização internacional sem fins lucrativos, trabalhou para melhorar a vida das pessoas com hemofilia e outras disfunções hemorrágicas hereditárias. Estabelecida em 1963, é uma rede global de organizações de doentes em 134 países e tem o reconhecimento oficial da Organização Mundial de Saúde. Visite a WFH online em www.wfh.org.

WFH USA avança a missão global da Federação Mundial de Hemofilia nos Estados Unidos

Acerca do Programa de Ajuda Humanitária da WFH

Para muitos países em desenvolvimento, as doações de produtos são frequentemente a única fonte de produto de tratamento para doentes com hemofilia e outras disfunções hemorrágicas. A WFH recebe pedidos, muitos com carácter urgente, das organizações de membros nacionais e de centros reconhecidos para o tratamento da hemofilia em todo o mundo. Um número crescente de colaboradores dentro da comunidade das doenças hemorrágicas aceitou o desafio para providenciar um fornecimento sustentável e previsível de produtos doados. Através da doação da Bioverativ e Sobi para o Programa de ajuda Humanitária da WFH de até 500 milhões de UI durante cinco anos, do comprometimento a oito anos da Grifols totalizando 200 milhões de UIs, do acordo de três anos com a CSL Behring para um total de 10 milhões de UIs e do acordo com a Green Cross para 6 milhões de UIs, existe agora um fluxo mais previsível e sustentável de doações de ajuda humanitária para a comunidade global. Adicionalmente, os esforços continuados dos Serviços de Sangue do Canadá, Biotest e Grifols com o Projeto Recuperação permitem o fabrico de concentrados de factores da coagulação de crioprecipitado previamente descartado que fornece produtos de tratamento aos países com maiores necessidades.

