Trabalhadores de TI de SP avaliam adesão à greve geral do dia 28 de abril

Assembleia que definirá participação será realizada pelo Sindpd na quarta-feira, 19

O Sindpd, maior sindicato de trabalhadores de tecnologia da informação do País, realizará na próxima quarta-feira, dia 19, uma assembleia extraordinária para definir a participação dos profissionais da categoria na greve geral marcada para o dia 28 de abril. A reunião será às 19h, na sede do Sindpd, à avenida Angélica, 35, na capital paulista.

Além de debater sobre a adesão às manifestações, os trabalhadores de TI do estado de São Paulo também votarão moções de repúdio à reforma da Previdência, à reforma trabalhista, à terceirização indiscriminada e ainda contra a extinção da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e contra a desoneração da folha de pagamento do setor de TI.

O presidente do Sindpd, Antonio Neto, diz que a participação da categoria é fundamental para fortalecer a luta por direitos trabalhistas e para impedir retrocessos. “Precisamos estar juntos, unidos e organizados para mostrar ao governo e ao Congresso que o povo tem um grande apreço pela sua luta, pelo seu trabalho, pelo seu emprego e pela sua Previdência”, diz Neto.

Com o mote “28 de abril, Vamos parar o Brasil”, as manifestações terão como alvo principal as reformas da Previdência (PEC 287) e trabalhista (PL 6787) e também a terceirização indiscriminada. Em um dia de protestos, trabalhadores de todo o Brasil cruzarão os braços para pressionar o governo e o Congresso Nacional a não levarem adiante as propostas que suprimem direitos.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Quando: quarta-feira, dia 19 de abril, às 19h

Onde: Sindpd – Avenida Angélica, 35, Santa Cecília, São Paulo (SP)

AC | Sindpd