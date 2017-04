Grendha e Netza arrasam em promoção do Dia das Mães

São Paulo, abril de 2017 – Uma boa pedida para acertar no presente do Dia das Mães são os calçados e acessórios, afinal, eles complementam o visual de qualquer mulher. Com uma coleção especial de sandálias e chinelos para todos os gostos, a Grendha promete deixar a data ainda mais especial com a campanha #MinhaMaeArrasa, assinada pela Netza.

Por meio de uma promoção com mecânica de compre e ganhe, os clientes que gastarem a partir de R$ 29,90 em produtos Grendha, em lojas de todo o Brasil, ganham na hora um nécessaire exclusivo da marca. A ação acontece até o dia 14 de maio ou enquanto durarem os estoques dos brindes. Mais informações e regulamento nos pontos de venda participantes da promoção.

A agência assina também os materiais de comunicação com formatos diferenciados que divulgam a promoção#MinhaMaeArrasa nas lojas.

Ficha Técnica

Agência: Netza

Cliente: Grendene

Marca: Grendha

Título: #MinhaMaeArrasa

Direção Geral: Fabiana Schaeffer

VP Criação e Planejamento: Nara Novais

Planejamento:

Produção: Alexandre Moura

Atendimento: Flavia Caran

Aprovado por: Ingrid da Silva e Cristiane Maino

Sobre a Netza – A Netza, agência especializada em comunicação integrada, une ferramentas de marketing 360° ao atuar com ações de endomarketing, marketing direto, campanhas de incentivo, planejamento e execução de promoções e eventos corporativos. Clientes como Embraer, Vivo, Honda, Mercedes-Benz, Bradesco, Nestlé e Grendene fazem parte de seu portfólio.

