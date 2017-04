Sony apresenta novidade da linha Alpha na Wedding Brasil 2017

Com a nova câmera Alpha A6500, Sony reforça seu portfólio profissional

17 de abril 2017 – De 25 a 27 de abril, acontece a 9º edição do Wedding Brasil e 3ª do MakeMovie no Anhembi Parque, em São Paulo. Durante o evento, que é o principal do setor de profissionais que atuam com fotografia e vídeo na área de casamentos, a Sony apresentará uma das novidades na sua linha profissional: a Alpha A6500.

Recém-lançada globalmente, a câmera Alpha A6500 é o modelo mais moderno do portfólio com sensor APS-C. Ela é a primeira câmera com esse tamanho de sensor da linha dotada do estabilizador de 5 eixos, que oferece uma estabilidade única para quem gosta de fazer vídeos com “câmera na mão”, sem necessidade de acessórios extras, ou para quem gosta de explorar mais imagens em baixa velocidade em suas fotografias.



Como já é tradição, durante o evento, renomados fotógrafos apresentarão masterclasses para tratar dos mais variados temas que incluem informações sobre criatividade, iluminação, nichos para o negócio, dentre outros. A Sony irá contar com a presença de alguns profissionais da área em seu stand para compartilhar um pouco de suas experiências com as câmeras da marca.

Por meio de uma parceria com a empresa de iluminação Mako, será possível conferir um estúdio fotográfico completo com iluminação profissional e uma modelo. O espaço será montado para que os usuários possam conhecer a linha de câmeras da marca com destaque especial à ILCE-7RM2, um dos principais modelos voltados para a área de fotografia da Sony.

O evento não é aberto ao público. Profissionais da área podem se inscrever pelo site www.weddingbrasil.com.br