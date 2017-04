FPA realiza nesta terça-feira, dia 18, o segundo debate sobre os resultados da pesquisa “Percepções e valores políticos nas periferias de São Paulo”

A Fundação Perseu Abramo (FPA) realiza no mês de abril ciclo de debates sobre os resultados da pesquisa “Percepções e valores políticos nas periferias de São Paulo” (acesse o link e conheça o estudo http://novo.fpabramo.org.br/content/percep%C3%A7%C3%B5es-na-periferia-de-s%C3%A3o-paulo ).

Para o segundo debate deste ciclo, que ocorre dia 18 de abril a partir das 15 horas, estão confirmadas as presenças dos pesquisadores Giovanni Alves, da Unesp, Andréa Galvão, da Unicamp, e Sérgio Fausto, da USP.

A pesquisa qualitativa, divulgada no dia 25 de março – cujos fenômenos como o avanço do consumo, do neopentecostalismo e do empreendedorismo popular foram objetos de análise -, demonstra uma intensa presença dos valores liberais do “faça você mesmo”, da competitividade e da eficiência nos grupos estudados.

Como sempre acontece, estudos e pesquisas da Fundação Perseu Abramo são objeto de discussão e difusão entre pesquisadores e especialistas da área. Não há parceria ou aproximação com qualquer instituição político-partidária, até porque esta é da esfera restrita de decisão do partido. À FPA, não cabe esta atribuição.

O debate terá transmissão ao vivo pela internet e será aberta somente para jornalistas credenciados pelo e-mail imprensa@fpabramo.org.br

Cleide Gonçalves