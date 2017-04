Gabriel Rossi fala sobre marketing e tecnologia digitais para os profissionais de direito

Evento acontece nesta terça-feira, dia 18, na sede da OAB em São Paulo

O especialista em marketing Gabriel Rossi vai ministrar uma palestra sobre tecnologia digitais para profissionais da área do direito, nesta terça-feira, dia 18, às 19 horas, na sede da OAB em São Paulo. As inscrições podem ser feitas no site da entidade – www.oabsp.org.br mediante a doação de uma lata de leite pó integral de 400 g.

Para Rossi, trata-se de uma oportunidade para que advogados e gestores de escritórios de direito possam entender a importância de um posicionamento estratégico nas mídias sociais, e, principalmente, a identidade do profissional. “ A marca é o principal ativo de qualquer empresa ou pessoa. Por isso, devem ser sempre prioridade pois funcionam como atalhos na mente do consumidor”, afirma.

Sobre Gabriel Rossi

É estrategista de marketing, profissional focado na construção e gerenciamento de marcas e reputação na era digital. Diretor-fundador da Gabriel Rossi Consultoria é considerado autoridade e um dos principais formadores de opinião do Brasil sobre o assunto, com passagens por instituições como Syracuse/Aberje, Madia Marketing School, Universityof London e Bell School. Leciona cursos na Madia Marketing School e na ESPM. Comanda palestras, com participação em eventos de grandes segmentos e atuando, por exemplo, como keynote em conferências internacionais, como a ExpoSystems (congresso e exposição para feiras e eventos).

Serviço

Inscrições pelo site: http://www2.oabsp.org.br/asp/dotnet/CulturaEventos/Eventos/Apps/SinopseEvento.aspx?idCultural=676&sn=1

Horário: 19 horas

Dia: 18 de abril

Local: Salão Nobre da OAB SP

Praça da Sé, nº 385 – 1° andar – Capital – São Paulo – SP