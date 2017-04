Levi’s® inaugura nova plataforma eco-positiva

Site busca consicentizar o consumidor que compra os produtos da marca

São Paulo abril de 2017 – A Levi’s® lança nesse mês de abril uma iniciativa que visa contribuir com a sustentabilidade. Levi’s Sustainability Landing Page é uma plataforma online que compartilha as ações de sustentabilidade da marca quanto ao desperdício e má uso de matéria-prima, além de deixar claro ao público seu papel e compromisso com o planeta. Até 2025, a Levi’s venderá produtos com o selo Levi’s Sustentabilidade, que assegura ao consumidor que, não importa o que ele adquirir, a peça não estará prejudicando o meio ambiente.

E aproveitando o mês de março de conscientização do desperdício de água, a Levi’s demonstra total apoio à causa, investindo em iniciativas para ajudar a reduzir a água utilizada nas lavagens dos tecidos, treinando todos os seus funcionários e embaixadores até 2020. Até este momento, a Levi’s já reduziu o uso de água em quase 2 bilhões de litros.

“E essa iniciativa da marca não é de agora. A Levi’s® faz a sua parte para mudar o planeta, criando projetos de música, reunindo pessoas ao redor do mundo para compartilharem suas paixões, reduzindo o consumo de água (o jeans é a peça de roupa que mais gasta água para ser produzido), e mantendo seu apoio à comunidade LGBTQ através da linha PRIDE”, explica Marina Kadooka, gerente de marketing.

Para lançar esse projeto, a marca lança a campanha “Give More. Take Less” (traduzindo para “Dê Mais. Pague Menos”) e transmitirá a positividade de sua mensagem refletida em seus conteúdos e desdobramentos.

Sobre a Levi’s®

A Levi’s® traduz o estilo americano clássico e despojado. Desde sua invenção por Levi Strauss & Co.,em 1873, o jeans Levi’s® tornou-se a roupa mais reconhecida e imitada no mundo – capturando a imaginação e a fidelidade das pessoas por várias gerações. Hoje, o portfólio da Levi’s® continua a evoluir através de um pioneirismo persistente e um espírito inovador sem paralelo na indústria de vestuário. A linha líder de jeans e acessórios está disponível em mais de 110 países, permitindo que pessoas do mundo inteiro expressem seu estilo pessoal. Para mais informações sobre a Levi’s®, seus produtos e lojas, Visite: www.levi.com.br

Veja mais em: