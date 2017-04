Sanesul investe mais de R$2 milhões em Caarapó

Obras são executadas com recursos próprios da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Reservatórios já estão em fase de conclusão

O Governo do Estado, através da Sanesul, está investindo com recursos próprios R$2.067.128,27 na ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Caarapó. Para isso, estão sendo construídos dois reservatórios de concreto armado que juntos terão a capacidade de armazenar 1 milhão de litros de água, uma estação elevatória, 740 metros de rede de distribuição e a urbanização do local.

Além disso, o presidente da Sanesul, Luiz Rocha, deu a ordem de serviço para que seja feita a perfuração de um poço tubular profundo, com previsão de 550 metros de profundidade e com capacidade de produção de aproximadamente 80.000 mil litros por hora.

De acordo com o diretor-presidente da empresa essa iniciativa é uma das inúmeras obras que o Governo estadual está executando através da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul.

Outra ação que está sendo realizada é a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Caracol.

Obras são feitas com recursos próprios

Esse trabalho está orçado em aproximadamente R$185 mil e também é feito com recursos próprios da Sanesul.A empreita está sendo executada em duas etapas e tem o apoio da Prefeitura Municipal. Uma na Avenida Mato Grosso e outra na Vila Fernanda, totalizando 1.380 metros de nova rede coletora de esgoto e 90 novas ligações residenciais.