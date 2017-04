General Mills Brasil participa da APAS Show 2017 e apresenta lançamentos em Kitano, Yoki e Mais Vita

A General Mills Brasil, uma das maiores empresas de alimentos do mundo e responsável pelas marcas Yoki, Kitano, Häagen-Dazs, Mais Vita e Betty Crocker no Brasil, participa da APAS Show, a maior feira supermercadista no mundo. Durante o evento, a companhia irá apresentar lançamentos em diversas de suas marcas.

Os sabores Galinha e Carne do Sopão Kitano ganharão novas receitas com 50% menos sódio e 80% mais ervas especiarias para que as famílias possam aliar a praticidade a uma alimentação mais equilibrada e deliciosa.

Já a Yoki lançará os novos sabores de Barbecue e Mostarda em suas crocantes pipocas prontas e irá introduzir ao mercado a Tapyoki, sua goma de tapioca feita a partir de mandiocas selecionadas. Branquinha, soltinha, sem glúten e necessidade de peneirar, a Tapyoki chega aos mercados nas versões tradicional de 500g e individual de 65g, desenvolvida especialmente para evitar o desperdício e gerar experimentação para novos consumidores.

A Mais Vita irá lançar uma nova linha de chás prontos para beber. As bebidas são zero calorias, carboidratos, açúcares e sódio. Os chás estarão disponíveis nos sabores: Verde com Limão Siciliano; Preto com Laranja e Guaraná; Verde com Limão, Gengibre e Sabor Mel; e Chá de Hibisco com Amora.

No estande de 164m² de área térrea e 82m² de mezanino, localizado no pavilhão verde do Expo Center Norte, a companhia traz ainda parte de seu portfólio e layout de pontos de venda para a Festa Junina. Neste ano, a data será ativada pela campanha “Festa Junina Yoki, Tá Todo Mundo Dentro”, e destacará diferentes produtos de seu portfólio, como as pipocas para micro-ondas, pé de moleque, paçoca, canjica, amendoim e batata palha da Yoki; molho de pimenta e temperos Mais Sabor da Kitano.

A APAS Show 2017 acontece entre os dias 02 e 05 de maio, em São Paulo.

Sobre a General Mills Brasil

Criada em 1866, nos Estados Unidos, a General Mills é uma das maiores empresas de alimentos no mundo presente em mais de 100 países com marcas como Fiber One, Yoplait e Old El Paso. No Brasil desde 1996, a empresa possui portfólio formado por produtos Yoki, Kitano, Häagen-Dazs, Mais Vita e Betty Crocker.

