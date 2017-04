Vestibulando: aproveite a maior sequência de feriados da década, mas com moderação

Esta semana que passou e as duas próximas carregam em comum feriados na segunda ou sexta-feira, coladinhos com o final de semana. Depois da Sexta-feira Santa no último dia 14, no dia 21 de abril é comemorado o Dia de Tiradentes e no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho.

Os alunos que irão prestar vestibular neste ano merecem descansar e aliviar a cabeça, mas não custa nada separar um tempinho durante as folgas para lembrar alguns conteúdos, até para não perder o ritmo de estudos.

Para ajudar os vestibulandos a atingir este ponto de equilíbrio entre a disciplina e a descontração, o Stoodi – startup de educação à distância que oferece videoaulas, plano de estudos e monitorias transmitidas ao vivo – convidou o professor de Filosofia, Eduardo Baez, para dar algumas dicas. Confira:

1) Otimize seu tempo

Separe horários fixos para estudar todos os dias. Se tiver um programa com os amigos marcado para o horário da tarde, faça uma forcinha e acorde um pouco mais cedo. Assim você sai na frente, adianta o conteúdo e ainda pode se divertir com a cabeça tranquila depois.

2) Se for viajar, selecione o material para levar

Não adianta levar seu estoque inteiro de livros. Se programe e separe os livros que você realmente vai estudar, até para não ficar carregando peso à toa. Uma boa dica pode ser escolher uma disciplina que você está sentindo que precisa dar um gás.

3) Abuse da tecnologia

Hoje em dia, todos estão conectados quase o tempo todo – principalmente entre essa faixa etária dos vestibulandos. Utilizar um cursinho à distância como o Stoodi, que oferece acesso às videoaulas no computador e até mesmo através do aplicativo do celular, pode ser a melhor opção para utilizar aqueles momentos ociosos para se preparar ainda melhor – dentro do ônibus ou quando todo mundo estiver descansando depois do almoço, por exemplo.

4) Alie a obrigação ao prazer

Praticamente todos os vestibulares possuem uma lista de livros obrigatórios e, mesmo o Enem – que não apresenta uma lista prévia – exige que você tenha conhecimento das principais obras de cada escola literária. Uma boa leitura pode ser superdivertida mesmo em períodos de descanso. Você pode aproveitar estes dias para ler uma obra consagrada da Literatura Brasileira, se enriquecer como pessoa e ainda se preparar para as provas dos vestibulares.

Sobre o Stoodi

Lançado em 2013, o Stoodi é uma startup de educação à distância que oferece videoaulas, plano de estudos e monitorias transmitidas ao vivo. A plataforma nasceu com o objetivo de democratizar o acesso à educação no país, oferecendo uma plataforma intuitiva e acessível para facilitar a vida dos estudantes em fase pré-vestibular e de alunos do ensino médio que precisam de reforço escolar. A plataforma já conta com 600 mil alunos cadastrados e 40 milhões de aulas assistidas, que correspondem a 5 milhões de horas de conteúdo.

