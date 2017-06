DESAPARECIDA| Polícia investiga se carro em assentamento é de empresária

Vítima seguia para fazenda onde namorado trabalha, em Maracaju

Thaís em foto nas redes sociais © Reprodução

A Polícia Civil investiga se um carro encontrado hoje no Assentamento Gleba, em Sidrolândia, seria o mesmo da empresária Thais Regina Souza Valadares, de 39 anos. Ela está desaparecida desde quarta-feira (14), ao ser vista pela última vez em um mercado de Sidrolândia. Ela seguia para fazenda onde namorado trabalha, em Maracaju.

Familiares e a própria polícia confirmaram ao Portal Correio do Estado que um Gol vermelho, que teria as placas NSB-1429, estava abandonado no assentamento. Equipe da delegacia de Sidrolândia deslocou-se para a região no começo da tarde para averiguar. Há parentes que também estão indo para o local.

Consta em histórico de boletim de ocorrência registrado por uma sobrinha da vítima, que Thais, moradora da Vila Planalto, na Capital, saiu de sua empresa às 16h30 de quarta-feira dizendo que iria para uma agropecuária no interior do Estado.

Ainda conforme a jovem, a tia sempre costuma ligar quando chega no destino, mas desta vez não havia feito nenhum contato. Em ligação ao namorado da mulher, ele informou que ela não havia chegado na fazenda.

Familiares chegaram a viajar, fazendo o mesmo trajeto que Thais costuma fazer quando vai ao interior, mas não encontraram o veículo da vítima, um VW Gol, de cor vermelha, placas NSB 1429. Thais tem problemas diabéticos e como, às vezes, costuma passar mal parentes têm medo que ela possa ter sofrido de uma crise.

© Divulgação

Segundo a irmã da desaparecida, Silvia Valadares, parte da família permanece na Capital, outras pessoas deslocaram-se para Maracaju e uma terceira está em Sidrolândia para auxiliar nas buscas.

Três boletins de ocorrência foram registrados nas três cidades, informando o sumiço da empresária. Polícias Civil e Militar estão em alerta.

Caso alguém tenha alguma informação que possa indicar o paradeiro de Thaís, família disponibilizou contato através do número de celular (67) 9 9984-3037 ou avisar diretamente no telefone de emergência da Polícia Militar, o 190.

VÍDEO MOSTRA EMPRESÁRIA EM SIDROLÂNDIA