Em busca do terceiro título consecutivo em 2017, Douglas Brose avalia disputa da Premier League, na Espanha

Após conquistar o ouro nas duas últimas competições que disputou, o US Open e o Campeonato Pan-Americano, Douglas Brose embarcou nesta quarta-feira (14) para o seu próximo desafio, dessa vez na Espanha.

Trata-se da Premier League, competição que acontece pela primeira vez no país europeu e vale pontos importantes para o ranking mundial. “Essa será a primeira etapa da Liga Mundial que eu disputo em 2017 e, em relação aos últimos campeonatos que participei esse ano, o nível é diferente, sem dúvidas. Acredito que será uma etapa bastante equilibrada, com a participação de grandes atletas do continente. São lutadores que eu já conheço, que competem há muito tempo e sei que será uma disputa muito forte”, avaliou o carateca, que é capitão da Seleção Brasileira.

Embalado pelas duas conquistas recentes nos últimos meses, Brose mira o ouro na Espanha para seguir o bom momento, já de olho na classificação para a Olimpíada em 2020. “Ano que vem, além dos pontos para o ranking mundial, a competição valerá importantes pontos para o ranking olímpico. Tive uma boa preparação tanto com o US Open quanto com o Pan-Americano e acredito que essa etapa será mais um teste importante para mim. Me sinto bem preparado e quero trazer mais esse ouro para o país”, concluiu.

Foto: Divulgação/Alejandro Herrera

Clique na foto e aperte o botão direito do mouse para salvá-la com uma melhor resolução.

Apoio ao Douglas Brose:





Alexandre Rosa,

Assessor de Imprensa

www.avassessoria.com.br

+55 (48) 99947-3245