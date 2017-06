Mês de aniversário da Livelo tem ofertas de até 50% na compra de pontos e pontos de presente

Promoções de aniversário da Livelo começaram dia 12 de junho e clientes do Clube Livelo ganham diferencial

São Paulo, 14 de junho de 2017 – A Livelo, programa de fidelidade criado por Bradesco e Banco do Brasil, está fazendo seu primeiro aniversário em junho. Para comemorar a data, o programa, que já lançou diversas promoções no início do mês, acaba de anunciar uma série de ofertas que valem para todos os usuários com conta ativa no programa e diferenciais para assinantes do Clube Livelo de diversas modalidades.

Entre as ofertas, assinantes do Clube Livelo, das modalidades 500, 1.200 e 3.000, têm 40% de desconto na compra de pontos e na modalidade pontos de presente. Assinantes das modalidades 7.000 e 20.000 ganham 50% e não assinantes 30%.

Essas ofertas também estão disponíveis para novos assinantes. Portanto, quem ainda não faz parte do Clube Livelo tem uma ótima oportunidade para aderir, e com desconto de 50% na primeira mensalidade das categorias 500, 1.200, 3.000 e 7.000 até o dia 15/06.

Os detalhes, regulamentos e períodos de cada promoção pode ser consultada por meio do site da Livelo.

Como utilizar

Para trocar pontos por recompensas na plataforma Livelo, os participantes dos programas Bradesco Fidelidade e/ou Ponto pra Você, do Banco do Brasil, devem acessar: www.livelo.com.br.

Sobre a Livelo

Criada em 2014 a partir da união entre Banco do Brasil e Bradesco, a Livelo tem mais de 14 milhões de clientes e 30 parceiros. A empresa iniciou suas operações em 2016 com o objetivo de oferecer a melhor experiência no resgate de pontos ao consumidor brasileiro, com diversos produtos e serviços reunidos em um marketplace próprio. Atualmente, a Livelo tem parcerias estratégicas com grandes empresas como Fast Shop, Netshoes, Zattini, Wine.com.br, Pão de Açúcar Mais, Clube Extra, Extra.com, PontoFrio.com, CasasBahia.com, Magazine Luiza, Satelital, Shell, M4U (Recarga de Celular Vivo/Claro/Tim/Oi), CVC, WLC, Le Club AccorHotels, Multiplus, Smiles, Tudo Azul, Amigo Avianca, Vitória TAP e Dotz. Além disso, também é possível fazer doações de pontos para os parceiros AACD, Casa Hope, Graacc, Apae, Doutores da Alegria, Unicef, Pastoral da Criança e Médicos Sem Fronteiras.

