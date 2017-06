Três Lagoas-MS: Veja as fotos dos 102 anos de Três Lagoas comemorado neste dia 15 de junho

O Desfile Cívico e Militar teve a participação maciça da Rede Municipal de Ensino e entidades de diversos segmento da cidade.

O Tema Principal foi contado através de figurantes a trajetória da Estrada de Ferro com personagens que retrataram a antiga NOB e os primeiros emigrantes que chegaram vindo de vários países e regiões do Brasil.

Várias colônias foram representadas com personagens e trajes típicos como japoneses, italianos, portugueses, árabes, turcos, sírios, tchecos, russos, americanos etc. O desfile contou ainda com o Exército, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu, Secretarias Municipais, Carros Antigos, Cavaleiros, Bandas Marciais de diversas cidades, inclusive a Banda Marcial Cristo Redentor entre outras atrações.

Uma das atrações que chamou a atenção e arrancou aplausos dos presentes foi a a apresentação de uma Tribo Indígena da cidade de Anastácio que fez várias coreografias seguidas de danças típicas e tradicionais. Em um dos momentos o prefeito Ângelo Guerreiro foi carregado pelos índios e erguido onde pode saudar o público presente arrancando gritos a aplausos.

A Polícia Militar não informou o público, mas acredita-se que pelo menos 25 mil pessoas foram à Avenida Antônio Trajano conferir o Desfile Cívico Militar, umas das maiores atrações públicas dos Três-Lagoenses.

Veja as fotos feiras pelo Repórter Fotográfico Ray Santos