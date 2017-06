Contando histórias: O “piloto automático” de locomotiva

O “piloto automático” de locomotiva

As locomotivas da Estrada de Ferro Carajás (EFC) estão funcionando como uma nova tecnologia inédita no país, que reduz o consumo de combustível e as emissões de gás carbônico, além de aumentar a segurança na condução dos trens. É o Trip Optimizer que permite conduzir automaticamente a locomotiva por meio de um computador de bordo. O sistema é mais um recurso à disposição do maquinista, como ocorre com o piloto automático de um avião. Quer saber mais? Dá uma olhadinha no nosso mais novo V.Doc.