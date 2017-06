Papa presta condolências por vítimas de incêndio em Londres

O papa Francisco prestou condolências pelo incêndio em um edifício de 24 andares em Londres que causou pelo menos 30 mortes e destacou o trabalho e a “valentia” das equipes de emergência.

SAIBA MAIS Rainha Elizabeth II pede um minuto de silêncio pelas vítimas do incêndio

May pede investigação oficial sobre incêndio em Londres

‘Vítimas talvez nunca sejam identificadas’, diz polícia de Londres sobre incêndio em prédio de 24 andares

Londres: cerca de 30 pessoas morreram em incêndio de prédio

Elizabeth II admite ser difícil evitar clima “sombrio” que vive Reino Unido

“A sua Santidade o papa Francisco se entristeceu ao saber sobre o devastador incêndio de Londres e a trágica perda de vidas”, disse o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, em um telegrama divulgado neste sábado e enviado em nome do pontífice ao arcebispo de Westminster, Vincent Nichols.

Foto: Reuters

No texto, Parolin afirma que o papa “confia as almas daqueles que morreram no amor e a misericórdia de Deus e oferece as suas francas condolências às famílias”.

Além disso, o pontífice, ainda segundo o telegrama, aprecia “os valentes esforços dos funcionários do Serviço de Emergências no atendimento àqueles que perderam os seus lares”.

“A sua Santidade invoca a bênção de Deus de força e paz sobre a comunidade local”, finaliza a mensagem.

O incêndio aconteceu na madrugada de na quarta-feira (fim da noite de terça pelo horário de Brasília) no edifício Grenfell Tower, no bairro Lancaster West.