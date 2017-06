Secretário de Segurança Pública abre programação da XIX Semana Nacional Antidrogas

Campo Grande (MS) – O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, fará a abertura da XIX Semana Nacional e II Semana Estadual Antidrogas, e ainda da Semana Comemorativa dos 20 anos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). O evento que será realizado no dia 19 de junho, às 8h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, contará com as presenças do monistro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Gasparini Terra, o governador Reinaldo Azambuja, entre outras autoridades.

O uso abusivo e dependência de drogas são problemas de saúde pública que vem se expandindo mundialmente e atingindo os diferentes grupos étnicos, homens e mulheres, crianças, adolescentes e adultos, com início em idade cada vez mais precoce.

José Carlos Barbosa será o primeiro palestrante, e o tema de sua apresentação é, “Atuação do Estado frente às ações de redução e combate às drogas”. De acordo com o secretário, o objetivo desta palestra é mostrar o trabalho desenvolvido pela equipe da Sejusp no combate ao tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul.

“Somos um dos Estados que mais apreende drogas, e pagamos um preço alto por esse combate. Durante a nossa palestra vamos demonstrar em números o resultado do trabalho de nossa força policial, além de conscientizar e sensibilizar os jovens sobre o mal que a droga tem causado à sociedade”, afirma o secretário.

O evento será realizado por meio de uma parceria ente o Conselho Municipal Antidrogas (COMAD); Conselho Estadual Antidrogas (CEAD/MS); PROERD; Secretaria Municipal de Saúde; Prefeitura Municipal de Campo Grande; Secretaria de Estado de Educação (SED); Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Programação:

19/06/17- Segunda-feira- Abertura da Semana Estadual Antidrogas e Lançamento da Semana Comemorativa aos 20 anos do PROERD

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo

Horário: 8h

20/06/2017 – Terça-feira – Sessão comemorativa Assembleia Legislativa

Local: Plenário da Assembleia Legislativa

Horário: 14h30

21/06/2017- Quarta-feira – Sessão Solene Câmara Municipal de Campo Grande

Local: Câmara Municipal de Campo Grande

Horário: 8h

22/06/2017 – Quinta-feira- Formatura do PROERD e Caminhada pela vida

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo

Horários: 8h – Solenidade e 9h30 – Início da Caminhada

23/06/2017 – Sexta-feira – Culto Ecumênico em Agradecimento aos 20 anos de Atividades do PROERD

Local: Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande

Horário: 19h30

24/06/2017- Sábado: Torneio de Futebol do Projeto Bom de Bola, Bom na Escola

Local: Rua Giocondo Orsi, 1020- Vilas Boas – Sindicato dos Farmacêuticos

Horário: 9h

Reportagem Kauê Prieto