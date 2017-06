Domingo amanhece com céu claro, mas previsão é de chuva em áreas isoladas

Dia amanheceu com céu claro em Campo Grande, mas previsão é de tempo nublado © Reprodução

O domingo amanheceu com céu aberto em Campo Grande, mas previsão é de tempo claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no fim da tarde no sul e sudoeste.

Nas demais áreas do Estado, dia claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade relativa do ar à tarde. A temperatura máxima em Mato Grosso do Sul deve ficar na casa dos 32ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na Capital, não há previsão de chuva. O dia deve ser parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima na cidade será de 29ºC. Em Dourados, Ponta Porã e Naviraí, máxima de 30ºC, Três Lagoas, Selvíria, Sidrolândia e São Gabriel do Oeste 31ºC, Corumbá e Porto Murtinho 32ºC.

Amanhã, a chegada de uma nova frente fria ao sudoeste do Estado traz muitas nuvens e chuva no sul e sudoeste. As temperaturas, nessas regiões, despencam no decorrer do dia. No Nordeste ocorre névoa seca e baixa umidade do ar à tarde.

Os ventos de sul e sudoeste trazem temperaturas amenas na terça-feira. Já na quarta-feira, por causa do predomínio de alta pressão atmosférica, o céu deve ser claro com elevação rápida na temperatura, névoa seca e baixa umidade relativa do ar no período da tarde.