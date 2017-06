Pelo menos 57 pessoas morreram em incêndio em Portugal

O “cenário é horrível”, descreve o secretário de Estado da Administração Interna de Portugal, Jorge Gomes

O número de vítimas mortais no incêndio que deflagrou na tarde de sábado (17) em Pedrogão Grande, na Zona central de Portugal, não para de subir.

Já são 57 as vítimas mortais, incluindo 47 pessoas apanhadas pelas chamas quando circulavam por estradas, registradas até o momento.

O “cenário é horrível”, descreve o secretário de Estado da Administração Interna de Portugal, Jorge Gomes.

De acordo com as autoridades, famílias inteiras foram encontradas carbonizadas dentro dos carros.

Segundo informações da Guarda Nacional Republicana (GNR), há ainda 59 feridos, incluindo bombeiros, e vilas que foram completamente queimadas.

Para combater as chamas, as autoridades mobilizaram 687 bombeiros, 224 viaturas e apoio aéreo. Espanha e França se disponibilizaram para ajudar no combate ao fogo.

Devido a gravidade da situação, o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, decretou luto nacional.

