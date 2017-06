Há um mês, Maia segura 19 pedidos de impeachment de Temer

Após revelações do empresário Joesley Batista, oposição protocolou dezenas de pedidos de afastamento do presidente

© Reuters

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebeu há 31 dias o primeiro pedido de impeachment do presidente Michel Temer. A Casa já contabiliza 19 no total, sem que o aliado do peemedebista tenha pautado nenhum deles.

No entanto, de acordo com informações da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, Maia não arquivou nenhum dos pedidos até este domingo (18), apesar de se manter leal ao presidente.

A disparada no número de pedidos de impedimento de Temer ocorreu após a divulgação da conversa gravada com o empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS.

Fonte: NAOM

Link original: https://www.noticiasaominuto.com.br/politica/403098/ha-um-mes-maia-segura-19-pedidos-de-impeachment-de-temer