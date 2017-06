﻿Deputado Eduardo Rocha prestigia assinatura de emendas federais para MS

Ato ocorreu com a presença do governador

O deputado estadual Eduardo Rocha (PMDB) prestigiou a assinatura de emendas parlamentares da bancada federal de Mato Grosso do Sul, na manhã desta segunda-feira (19). A destinação é para serviços de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em 24 municípios sul-mato-grossense.

Para Rocha estas parcerias são de extrema importância para os municípios do Estado. “É muito importante prestigiar os nossos deputados federias e senadores da República, por terem colocado emendas do orçamento da União para o Estado”.

O parlamentar enfatizou ainda que a bancada federal está de parabéns, juntamente com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que juntos efetuam essas parcerias e trazem investimentos para nossos municípios.

Serão investidos em obras de infraestrutura urbana mais de R$ 29.144.064,65 milhões de verbas alocadas por meio de emendas parlamentares e consignadas no OGU (Orçamento Geral da União) e recursos do Fundersul (Fundo Estadual de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário).

Serão beneficiadas com as obras de drenagem e pavimentação asfáltica as cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Laguna Carapã, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Sete Quedas, Sidrolândia e Sonora.



Fonte: Assessoria de Gabinete do Deputado Estadual Eduardo Rocha