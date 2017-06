Quatro dicas fundamentais para manter a pele bonita e saudável durante o ano todo

Cuidar da pele é essencial nas quatro estações do ano, principalmente nas áreas que ficam mais expostas

Engana-se quem pensa que a proteção contra o sol é necessária apenas durante o verão. Apesar das temperaturas mais amenas, durante o inverno os raios solares continuam queimando mesmo que em menor intensidade. Pensando nisso, Cenoura & Bronze, marca referência em proteção solar, chama a atenção para a importância de se proteger do sol durante todo o ano e destaca dicas simples e importantes para manter a pele bonita e saudável durante o inverno:

Faça do protetor solar um hábito!

Não é porque as temperaturas no inverno são mais baixas que devemos esquecer o protetor. Procure aplicá-lo sempre pela manhã, principalmente na região do rosto, que acaba sendo a mais exposta.

Hidratar a pele é fundamental

No inverno, a tendência é de queda na umidade do ar que causa ressecamento, descamação e enfraquecimento da epiderme. Por isso, é essencial hidratar a pele diariamente.

Evite banhos quentes

Por mais que as temperaturas mais amenas combinem com banho quente, o ideal é manter a água em temperatura morna. Evitar lavar o rosto e o corpo com água quente é fundamental para manter a hidratação da pele, já que a alta temperatura da água contribui para o ressecamento.

Beba bastante água

Pele hidratada é a premissa básica para uma pele saudável, em qualquer época do ano. É normal sentirmos menos sede no inverno, porém, é fundamental beber água para manter a pele hidratada.

Por mais que tanto o rosto quanto o corpo devam ser protegidos durante todo o ano, a região facial, por ser a área mais exposta, acaba sendo a principal prejudicada. Por isso, a linha facial de Cenoura & Bronze preza pela praticidade e pelo cuidado diário com a pele, oferecendo benefícios específicos para a região do rosto. Sua fórmula possui toque seco e textura leve, que evitam a sensação de oleosidade e é ideal para todos os tipos de pele em todas as estações.

A linha está disponível nos FPSs 30, 50 e 70 e, além de proteger contra os raios UVA e UVB, possui vitamina E (poderoso agente antioxidante) que minimiza os danos mais profundos causados pelos raios infravermelhos. Com isso, além de proteger, a linha facial Cenoura & Bronze, conta com tecnologia que preserva o colágeno da pele e previne o temido envelhecimento precoce.

Para facilitar a rotina de uso, o produto conta com bico dosador e é comercializado em embalagens pequenas e práticas para carregar na bolsa.

Basta seguir algumas dicas simples, para aproveitar o inverno com saúde e muito cuidado. Sempre lembrando que o protetor é peça-chave para quem quer ter a pele com um aspecto bonito e jovem por mais tempo.

Preço sugerido: Protetor facial Cenoura & Bronze:

FPS 30: R$ 27,90

FPS 50: R$ 35,70

FPS 70: R$ 43,90

SAC: 0800 012 68 88

Sobre Cenoura & Bronze

Há mais de 30 anos no mercado de proteção solar, Cenoura & Bronze conta com uma linha completa de produtos desenvolvidos para garantir a proteção contra os raios solares e um bronzeado seguro e saudável. Com protetores para o corpo e o rosto, além de bronzeadores, os produtos Cenoura & Bronze possuem tecnologia ‘preserva o colágeno’ que protege e preserva o colágeno da pele, deixando-a jovem e bonita por mais tempo.

Fonte: Hdpr Comunicação