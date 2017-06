GRUPO PREPARA ANUNCIA A AQUISIÇÃO DA MICROLINS, PEOPLE E SOS E SE POSICIONA NO MERCADO COMO MOVEEDU

Com sete marcas de ensino, mais de 1,2 mil unidades e quase meio milhão de alunos, a rede alcança a liderança e se torna a maior rede de franquias no segmento de educação profissional do país

Consolidada no mercado educacional, o Grupo Prepara, uma das maiores redes de franquias do país, acaba de adquirir as três marcas de ensino profissionalizantes: Microlins, People e SOS. Com essa aquisição, a empresa se posiciona no mercado como MoveEdu, sendo responsável pela unificação do grupo juntamente com as marcas Prepara Cursos (cursos profissionalizantes); Programas Educacionais Ensina Mais Turma da Mônica (apoio escolar); e as redes de idiomas para o público adulto e infantil English Talk e Pingu’s English. Os valores da aquisição não serão divulgados.

A MoveEdu nasce como líder do segmento e passa a ser a maior rede de ensino profissionalizante do país em número de escolas. Atualmente, são 1,2 mil unidades franqueadas, cerca de 400 mil alunos e mais de 90 opções de cursos nas áreas de Saúde, Informática, Administração, Turismo e Hotelaria, Idiomas, Cursos preparatórios, como Enem e Concursos Públicos, e cerca de milhões de alunos formados. A meta é levar qualificação profissional a um número muito maior que o atual já nos próximos cinco anos. A rede, que fechou 2016 com um faturamento de R$ 300 milhões e com a aquisição dobra de tamanho.

Para o empresário Rogério Gabriel, que permanece como presidente da MoveEdu, sem alterações no quadro societário, o investimento, que não terá valores divulgados, foi estrategicamente planejado para garantir a expansão. “Desde a fundação do Grupo Prepara, obtivemos um representativo crescimento orgânico e ganhamos o reconhecimento do mercado e os mais altos índices de satisfação de alunos e franqueados. Nos últimos três anos, fizemos um importante trabalho em nossa estrutura organizacional, definimos regras de governança e nos preparamos para esse importante passo. Adquirimos grandes marcas que admiramos e temos a humildade para aprender com elas e a segurança e confiança de que também agregaremos muito valor nessa nova etapa ”, afirma.

A MoveEdu chega com a meta de mudar os patamares da educação profissional no país. Para alcançar seus objetivos, a empresa foi criada a partir da união das principais marcas de cursos profissionalizantes do Brasil e projeta um grande salto de crescimento em participação no segmento de capacitação profissional.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), cerca de 40,2 milhões de brasileiros têm interesse em fazer cursos de qualificação profissional, mas apenas 3,4 milhões têm acesso a esse serviço. “Ou seja, existe um grande potencial de crescimento neste mercado, e é preciso investir e oferecer opções de estudos para que a população se qualifique e a economia brasileira volte a crescer”, comenta Rogério. “No Brasil, apenas 8,4% dos estudantes cursam educação profissional. Levando-se em conta, como parâmetro, a média da União Europeia, que é de 49,9%, o potencial de crescimento do nosso mercado é de 594%. Esse é o nosso importante papel e planejamos dar um grande salto no número de estudantes atendidos com essa aquisição”, finaliza o presidente.

Além da ampliação do segmento profissionalizante, a MoveEdu já tem metas audaciosas de crescimentos nos mercados de apoio escolar e idiomas, áreas em que já atua com credibilidade e competência.

Sobre a MoveEdu

A MoveEdu detém as maiores redes de cursos profissionalizantes do Brasil: Prepara Cursos, Microlins, People e SOS. Com mais de 400 mil alunos ativos e milhões formados e 1,2 mil unidades espalhadas pelo país, as marcas oferecem mais de 90 opções de capacitação profissional em diversas áreas. A MoveEdu também detém as marcas Programas Educacionais Ensina Mais Turma da Mônica, hoje uma referência em complemento escolar de Português, Matemática, Inglês e Informática no Brasil, e as recém-lançadas marcas de idiomas English Talk, focada em inglês para adultos e a Pingu’s English, escola internacional de inglês para a primeira infância. A Move.Edu tem a tecnologia em seu DNA. A metodologia adotada pelas suas marcas é o ensino hibrido, que une o melhor da tecnologia da educação, como aulas digitais interativas e ensino inteligente individualizado, com o acompanhamento de educadores em atividades face a face, permitindo que o aluno desenvolva suas habilidades no seu ritmo e com alto desempenho.

Fonte: Dezoito.com