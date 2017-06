​Campanha do Agasalho do Instituto CCR e da CCR MSVia entra na reta final

Está chegando ao fim a Campanha do Agasalho 2017 da CCR MSVia. No próximo dia 30 de junho encerra o prazo de arrecadação das doações nas Bases Operacionais do Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU localizados na BR-163/MS. Aproveite os últimos dias e faça sua contribuição levando peças em bom estado de conservação até um ponto de coleta e participe.

A campanha, realizada pelo segundo ano consecutivo em Mato Grosso do Sul, visa arrecadar principalmente, roupas e cobertores em bom estado de conservação para serem encaminhados a instituições assistenciais de Mato Grosso do Sul.

Distribuídos em pontos estratégicos da rodovia, os pontos de coleta estão localizados nas Bases dos municípios de Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Campo Grande, Douradina, Naviraí e Mundo Novo.

A Campanha do Agasalho da CCR MSVia integra a campanha nacional do Instituto CCR que envolve, além de MS, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Bahia.

Os materiais coletados pela CCR MSVia serão doados para instituições assistenciais de Mato Grosso do Sul escolhidas pela Concessionária. Também participam da campanha os colaboradores da empresa e seus familiares.

Mais informações pelo Disque CCR MSVia no telefone 0800 648 0163.

Fonte: Grupo Sato