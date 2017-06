Eldorado anuncia novo gerente geral de Planejamento e Competitividade

Três Lagoas, 19 de junho de 2017 – A Eldorado Brasil (www.eldoradobrasil.com.br) anuncia Carlos Justo como gerente geral de Planejamento e Competitividade. O executivo terá entre suas principais atividades o planejamento estratégico e a gestão de riscos empresariais. Ele também ficará responsável pelo fortalecimento do Programa Evolution, iniciativa da empresa com foco em produtividade e competitividade.

Justo está na companhia desde o início das operações em 2012, ocupando até então o cargo de gerente Planejamento e Controle Florestal. Com vasta experiência no setor de celulose e papel, o profissional também atuou como gerente de Projetos na Pöyry. Ele é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Santa Catarina, com MBA em contabilidade e finanças pela FGV.

Sobre a Eldorado

A Eldorado Brasil é uma empresa 100% nacional, controlada pelo Grupo J&F, com presença no mercado global de celulose branqueada de eucalipto – matéria-prima proveniente de florestas certificadas no Mato Grosso do Sul. Com um faturamento de R$ 3,4 bilhões em 2016, a empresa conta com uma unidade industrial altamente tecnológica em Três Lagoas (MS) com capacidade de produção anual de até 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano, o que garante resultados competitivos e sustentáveis na produção. Em junho de 2015, a companhia deu início à construção de sua segunda linha produtiva, conhecida como Projeto Vanguarda 2.0, prosseguindo com o seu objetivo de ter o maior complexo de celulose do mundo.

Fonte: CDN Comunicação Corporativa