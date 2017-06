PMA autua empresa catarinense em R$ 5,5 mil e apreende caminhão com 4,8 toneladas de produtos químicos transportados ilegalmente

Capital, (MS) – Durante fiscalização ambiental no município de Eldorado, Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo apreenderam hoje (19) às 16h00, um caminhão do tipo baú, com carga de produtos químicos (produto perigoso) transportada ilegalmente. O veículo pertencente a uma empresa com domicílio jurídico na cidade de Massaranduba (SC) transportava 4.769 kg de vários tipos de produtos químicos, para tratamento de madeira de eucalipto, com a licença ambiental necessária para o transporte do produto perigoso vencida.

O produto perigoso e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo. O motorista e os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de um a quatro anos meses de reclusão. A empresa também foi autuada administrativamente e multada em R$ 5.480,00.

Fonte: Policia Militar Ambiental