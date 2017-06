MATO GROSSO DO SUL: Ação da SRT-MS atende mais de 300 pessoas em Dois Irmãos do Buriti

População teve acesso à emissão de Carteira do Trabalho e orientações sobre FGTS e Seguro-Desemprego, entre outros serviços do Ministério do Trabalho

Uma ação realizada pela Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grasso do Sul (SRT-MS) atendeu mais de 300 pessoas com prestação de serviços do Ministério do Trabalho, em Dois Irmãos do Buriti, no último sábado (17). Entre as atividades, destacou-se a emissão de Carteira do Trabalho, além das orientações trabalhistas. A superintendência utilizou sua unidade móvel e também realizou atendimentos em dependências cedidas pela Prefeitura, que foi parceira na ação.

Durante as 9 horas de atendimento, os trabalhadores de Dois Irmãos do Buriti tiveram acesso facilitado à emissão de Carteiras de Trabalho e receberam orientações sobre seguro-desemprego, saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e encaminhamento para emprego.

Segundo o superintendente regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, Vladimir Struck, houve casos de pessoas que não puderam fazer a Carteira de Trabalho porque não tinham Carteira de Identidade e CPF. “Há uma comunidade indígena grande em Dois Irmãos e muitos ainda não tinham os documentos necessários”, explica.

A expectativa é de que problemas como esse sejam resolvidos durante a feira do Trabalho que a SRT-MS vai realizar no próximo dia 26 de junho, em Campo Grande, no estacionamento da Câmara Legislativa da capital.

Struck lembra que, neste ano, já foram realizadas ações com a unidade móvel nos municípios de Bela Vista, Bonito, Jardim, Porto Murtinho, Caracol, Alto Caracol e Guia Lopes da Laguna. “Vários municípios estão pedindo esse tipo de serviço do Ministério do Trabalho”, conta o superintendente, acrescentando que, por enquanto, ainda não esta prevista uma nova ação.

Ministério do Trabalho

Assessoria de Imprensa

Daniel Hirschmann

imprensa@mte.gov.br

(61) 2021-5449

Supervisão ASCOM

Jorn. Eliana Camejo

eliana.camejo@mte.gov.br

(61) 99213.1667