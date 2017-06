Big Time Orchestra aterrissa em Balneário Camboriú neste sábado

Consagrada como a principal big band do país, a Big Time Orchestra, que alcançou o top 9 no programa Superstar da Rede Globo, estará neste sábado, 24, no Didge Steakhouse Pub de Balneário Camboriú, para apresentação do novo show “Vem Quente que Eu estou Fervendo”. Com 10 anos de estrada e uma trajetória que já rendeu mais de 800 shows pelo Brasil e América do Sul, além de turnês no Japão e EUA, a banda Big Time conta com um repertório rico, que apresenta releituras de clássicos do swing, pop, rock e soul.

O show é um verdadeiro espetáculo e tem na irreverência e descontração dos músicos sua marca registrada. Elvis Presley, Paralamas do Sucesso, Beatles, Jorge Benjor, Ray Charles, Tim Maia, Barão Vermelho, Police, Frank Sinatra, U2 e clássicos do rock’n roll de todos os tempos são algumas referências da performática e contagiante Big Time Orchestra. Valor da entrada: R$ 30.

Confira aqui videoclipe oficial da banda: https://www.youtube.com/watch?v=rionZ-w0E6U

Fonte: Imprensa Social Roberta Watzko