1º BRADO: A NOSSA LAMENTÁVEL VIDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA

A política é a mais nobre e abrangente atividade humana, logo a seguir das preocupações de cunho religioso e espiritual-ético. Difícil reconhecer estas qualidades na pobre prática municipal que conhecemos, mera busca por poder e enriquecimento, indiferente ao objeto maior que é o bem-comum: o zelo pela res publica, aquilo que é de toda a população, e o bem estar de todos e de cada um. A TV, os jornais e as rádios, as reuniões de nossas Câmaras de Vereadores, os atos de nossos Executivos, passam a imagem do uso e gozo dos cargos pela corrente que assumiu o poder por quatro anos, graças ao voto popular obrigatório concentrado nos candidatos impostos pelos partidos. O resultado rasteiro é esta democracia tupiniquim. Aceita nos acompanhar num pulo até o Reino Unido? Aviso: vai ser um choque.

2º BRADO: O SHADOW CABINET

Nem há tanto tempo, pois aparece no início do Século XX e se consolida nos anos 50 com a chegada da TV, o Reino Unido adotou o Shadow Cabinet, ou Gabinete de Sombras. Funciona assim: o Partido que chega em segundo lugar nas eleições gerais organiza um Gabinete de Sombras. Para cada pasta do Gabinete real, ele cria uma pasta paralela e indica um Secretário (ou Ministro): um parlamentar, um ex-secretário ou ministro, um acadêmico, sempre um técnico calejado no assunto. Notem bem: o Orçamento público inclui verba para que esse Shadow Cabinet possa desenvolver seus pareceres, planos e propostas. Mais: ele dispõe de tempo nas reuniões do Parlamento, e quando de um pronunciamento de autoridade nas redes de rádio e TV, ou em alguma entrevista. O Shadow Cabinet exerce, oficialmente e com lealdade, o contraditório nas políticas públicas do Governo.

3º BRADO: OPOSIÇÃO

A Oposição (papel do partido derrotado) não é vista como um incômodo, um insuportável desafio à Situação do momento. A Oposição é parte do processo, e por funcionar em moldes semelhantes ao Poder, oferece um contraste permanente aos olhos do eleitor. Imaginem-se, nas reuniões de nossas pobres Câmaras, a Oposição tivesse o direito constitucional de fazer ouvir a sua voz em nível semelhante à Situação, sem essa da Bancada do Governo ir espairecer lá fora… Acrescento que, lá no UK, quaisquer outros partidos, além do segundo colocado, podem e devem organizar os seus Gabinetes de Sombras, porém sem contar com verbas públicas nem tempo reservado no Parlamento e na Imprensa. Trata-se de uma atividade que treina lideranças, prepara o partido para o momento em que vier a ser Situação, e permite ao povo comparar as propostas oficiais com as suas alternativas propostas pela Oposição e pelos demais partidos.

4º BRADO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL

O nosso planejamento municipal é falho além da conta, dado o erro de privilegiarmos os “planos de Governo” botocudos face ao planejamento de longo prazo. O planejamento não pode pertencer a um Governo, ele deve ser fruto de uma política “de estado”, no caso municipal, ao qual se chega através da participação, seja do consenso majoritário. No longo prazo, Situação e Oposição se revezam no Poder e precisam manter a coerência nas ações. População não é cata-vento a correr toda a rosa dos ventos sem sair do lugar. O Plano Estratégico Municipal, acima do Plano Diretor nascido torto na Constituição Federal, deve ser o norte permanente; acreditem, não será obra da sucessão de prefeitos e vereadores que xingam o que encontram de “herança maldita”, sem antecipar que as suas obras conhecerão a mesma sina. A vida municipal não pode se pautar pelos quadriênios partidários, mas pelas metas perenes que cuidam dos interesses populares. E esta guinada acontecerá a partir do povo.

5º BRADO: SI VIS PACEM, PARA BELLUM

“Se queres a paz, prepara a guerra”… Não, o BRADO não recomendará jamais ações que tumultuem a ordem, pois sabe que não é por aí. Mas se queremos o planejamento municipal, O BRADO recomenda, sim, sairmos de nossas zonas de conforto e exercermos “todo o poder que emana do povo”. Montem seus Secretariados de Sombras: a partir dos Secretariados existentes, busquem estudantes, aposentados, entidades e quem mais queira e disponha de tempo e conhecimentos para ler o Diário Oficial, as atas da Câmara, buscar nas mídias o que acontece, e perguntar o que não ficar claro (Lei da Transparência). Conheçam a realidade, formem seu juízo, elaborem seus planos e suas metas, e gerem o seu Plano Estratégico. Não como coadjuvantes, mas como protagonistas. Pensem nesta receita: Secretariado de Sombras e Planejamento Estratégico. Ou aguardem, sentados, que algum partido o faça por vocês. Fontes de informação? A internet e o diálogo intermunicipal. Aqui, o BRADO fica ao dispor.

Post scriptum

# Sugestões e críticas são bem-vindas!

