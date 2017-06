Devocional para você e a sua Família

Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: Quem nos vê? E quem nos conhece? Isaías 29:15 Pensamento: Os homens fazem suas coisas escusas escondidas de outros homens, porém se esquecem que os olhos de Deus estão sobre todos e que Ele sonda nossos corações e a motivação de nossas ações.

Oração: Senhor, peço perdão porque quando as luzes se apagam e quando as pessoas não estão olhando, eu mostro quem realmente sou. Tenho me escondido em minhas ações e pensamentos, mas na verdade eu estou apenas me enganando. Me ajuda a agir conforme a Sua Palavra. Me ajuda a ser autêntico. Me ajuda a ser como Cristo Oro em nome de Jesus, amém.

Pedido de oração pela igreja perseguida: QUÊNIA (18º) – Interceda pelas viúvas e órfãos que têm passado por grandes dificuldades e perseguições por causa de sua fé em Jesus Cristo. Ore para que, como família, eles sirvam a Deus de todo coração e que a vida deles seja testemunho do cuidado do Senhor.