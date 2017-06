Prefeitura passa a fazer exame de Ultrassonografia com Doppler e atenderá 31 pacientes a mais por mês

Fila de espera atual demoraria pelo menos quatro anos para ser atendida

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), começará a realizar, no dia 6 de julho, exames de Ultrassonografia com Doppler Arterial para sanar a necessidade de pacientes que esperam há meses para a realização do procedimento que antes era feito apenas em Campo Grande.

Até abril de 2017 a fila de pacientes três-lagoenses aguardando o exame era de 48 pessoas, apenas um desses era atendido a cada mês, ou seja, a espera duraria até 4 anos a partir da data do pedido realizado pelo médico, o que dificultava o diagnóstico mesmo em casos de urgência.

“Com o crescente número de pedidos e a demora para o atendimento, a tendência era de que a quantidade de pacientes apenas aumentasse a cada dia”, afirmou diretora de Relações Institucionais de Três Lagoas, Rosalba Maria do Nascimento.

A ultrassonografia é um exame não invasivo e que não oferece nenhum desconforto ao paciente. O Doppler é destinado para diagnósticos de problemas na circulação sanguínea em diversos órgãos do corpo humano, para o diagnóstico de muitas doenças.