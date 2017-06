Supergasbras realiza entrega de itens doados para a campanha “Aquecendo Corações 2017” no Mato Grosso do Sul

A campanha conquista a marca de mais 16 mil itens doados

A Supergasbras, empresa do grupo SHV Energy – líder mundial em distribuição de Gás LP, está realizando a entrega da campanha “Aquecendo Corações 2017” em todo Brasil. Em sua 11ª edição, a campanha ultrapassa mais de 16 mil itens arrecadados em todo país. Esse é um recorde da campanha que havia arrecado 12 mil itens no ano passado. Os donativos são agasalhos, cobertores, fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal com o objetivo de ajudar instituições voltadas para idosos. A campanha teve postos de coleta espalhados pelo Brasil, e muitas regiões do Mato Grosso do Sul envolvidas, incluindo Campo Grande. Na cidade, receberão os itens a Asilo São João Bosco que atende a 72 idosos. A entrega será feita pelos voluntários da empresa.

“A campanha busca chamar a atenção para o respeito aos idosos que vivem em situação de abandono e vulnerabilidade no nosso país, cuja expectativa de vida só aumenta. Mais do que os itens doados na época mais fria do ano, o propósito é levar amor, carinho e atenção aos que estão em situação de vulnerabilidade e contribuir para a aplicação do Estatuto do Idoso na prática, transformando o envelhecimento numa etapa prazerosa”, explica Lucinda Miranda, Coordenadora de Responsabilidade Socioambiental da Supergasbras.

Serviço:

Local: Asilo São João Bosco – Av. José Nogueira Viêira, 904-1072 – Tiradentes, Campo Grande

Data: 20/06/2017

Horário: 14h

Fonte: Danthi Comunicação