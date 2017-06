IFMS abre 490 vagas para qualificação profissional em sete municípios

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou na segunda-feira, 19, o edital do processo seletivo para 490 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas, com ingresso no segundo semestre de 2017.

O edital está publicado no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao. Para participar, o interessado deve possuir a idade e a escolaridade mínimas exigidas para cada curso até a data da matrícula. As vagas ofertadas podem ser conferidas na tabela abaixo.

A formação inicial e continuada do IFMS visa a capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização profissional, em todos os níveis de escolaridade. O certificado dos cursos tem validade nacional e habilita o concluinte ao exercício profissional.

Inscrições – São gratuitas e podem ser feitas entre 26 de junho e 10 de julho, exclusivamente pela internet, na Central de Seleção. Para se inscrever, o candidato deverá informar o número de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Aqueles que não tiverem acesso à internet, podem se dirigir aos campi do Instituto, de segunda à sexta-feira, exceto recessos e feriados.

A seleção para as vagas será feita através de sorteio eletrônico, marcado para 13 de julho, na Reitoria do IFMS, em Campo Grande. O resultado do sorteio servirá para a definição da classificação final do processo seletivo e divulgação da primeira chamada, prevista para o dia 19 de julho.

Tanto a matrícula dos convocados em primeira chamada quanto a divulgação das chamadas posteriores serão em julho. Já o início das aulas ocorrerá no mês de agosto.

Vagas ofertadas

Campus Curso Turno Vagas Idade mínima Escolaridade mínima Aquidauana Operador de Computador Vespertino 40 14 Ensino Fundamental I (1º ao 5º) completo Libras Intermediário Noturno 30 14 Ensino Fundamental II (6º ao 9º) completo Corumbá Programador Web Vespertino 40 14 Ensino Médio Incompleto Soldador no Processo Eletrodo Matutino 40 14 Ensino Fundamental I (1º a 5º) completo Coxim Libras Básico Noturno 40 14 Ensino Fundamental II (6° a 9°) completo Espanhol Básico Vespertino 40 14 Ensino Fundamental II (6° a 9°) completo Dourados Auxiliar Administrativo Noturno 40 14 Ensino Médio incompleto Operador de Computador Noturno 40 14 Ensino Fundamental I (1º ao 5º) completo Reciclador Noturno 40 16 Ensino Fundamental I (1º ao 5º) completo Naviraí Auxiliar de Agropecuária Noturno 40 14 Ensino Fundamental I (1º ao 5º) completo Nova Andradina Programador de Dispositivos Móveis Matutino 20 14 Ensino Médio incompleto Desenhista de Produtos Gráficos Web Matutino 20 14 Ensino Médio incompleto Apicultor Vespertino 20 14 Ensino Fundamental I (1º ao 5º) incompleto Desenhista de Topografia Noturno 20 14 Ensino Médio incompleto Três Lagoas Programador de Dispositivos Móveis Noturno 20 14 Ensino Médio incompleto

