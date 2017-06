Franquia: feira mostra tendências e inovações do setor

São Paulo, junho de 2017 – Na próxima quarta (21/06), tem início a 26. ª ABF Franchising Expo, principal vitrine do setor de franquias no Brasil , que ocorre até 24/06, no Expo Center Norte. O evento pretende reunir cerca de 65 mil visitantes. Mesmo em um ambiente macroeconômico desafiador, o mercado de franchising teve um crescimento nominal de 9,4% no primeiro trimestre de 2017.

Serão 400 expositores, do Brasil e do exterior, apresentando os lançamentos e tendências do setor. A fim de gerar ideias de pautas, imagens, sonoras e personagens elencamos abaixo algumas tendências e similaridades que identificamos entre os expositores:

1 – Inovação – T ema da feira deste ano. Além de agrupar os fornecedores do sistema na área Montando Sua Franquia, a feira criou o Smart Mall ABF, uma seção dedicada à inovação aplicada ao Varejo, na qual redes de franquia e fornecedores apresentação soluções para aumentar a produtividade e melhorar a gestão das redes. Tecnologias como óculos de realidade aumentada, menus virtuais, aplicativos de compra, treinamentos gamificados, holografia, vitrine interativa, dentre outros, serão apresentados. Essa tendência à inovação notamos também entre os expositores da feira, tanto em formatos de loja, como modelos de negócio e segmentos .

2 – Novos nichos – Este ano a feira tem 84 novos expositores, dentre os quais identificamos novos ramos ingressando no franchising. Vejam alguns exemplos: ensino digital de crianças e adolescentes (Happy Code), design de móveis (Todeschini), hidroponia (Amar Hidroponia, franquia social do México), parque de trampolins (Urban Motion), fotografia (Oasis Foto), cuticularia (Beryllos), produtos de limpeza (Ecoville), delivery online (Delivery Much), marketing sensorial (Ooxy Radio Indoor) e vigilância (Tecvoz).

3 – Franquias light/compactas e novos formatos de ponto comercial – o atual momento econômico tem levado algumas redes a desenvolverem versões mais enxutas e/ou com menor valor de investimento inicial. Também notamos formatos de ponto comercial diferenciados como móveis, delivery, home-based, store in store (ou seja, loja dentro de loja), quiosques, franquia de loja de fábrica e até em uma mala. Em 2017, temos muitas redes com trailers e containers (incluindo uma farmácia!!).

4 – Franquias de saúde – Com o desemprego e a atividade econômica menor, muitas pessoas acabaram saindo de seus planos de saúde. Uma alternativa para este público são as redes de franquias de saúde, que tem apresentado um bom desempenho. Na feira, teremos ao menos seis redes com este perfil com suas novidades.

5 – Internacionalização – De acordo a ABF, atualmente 138 marcas nacionais operam em 61 países. Deste total, 130 possuem unidades e 12 são exportadoras (8 apenas exportam e 4 também possuem unidades lá fora), enviando seus produtos para 80 destinos em todo o mundo. Este ano, notamos algumas redes captando franqueados para abrirem unidades no exterior.

6 – Franqueado profissional/Multifranqueado – tem crescido o número de franqueados com mais de uma unidade de uma mesma marca ou até com mais de uma unidade de marcas diferentes. Em 2017, 74,5% das redes alegaram ter multifranqueados em suas operações, ante um índice de 68,5% em 2016. Considerando-se as redes que possuem multifranqueados, 23% de seus franqueados têm mais de uma unidade. Na feira, veremos redes interessadas em atrair profissionais com este perfil.

7 – Cenário econômico leva profissionais a empreender – Como já ocorreu em outros momentos, a redução das perspectivas de ascensão profissional e, em alguns casos, as indenizações recebidas em demissões, levam muitos profissionais a realizarem o sonho do negócio próprio por meio de uma franquia.

Confira no documento anexo um resumo dos lançamentos dos expositores da feira.

SERVIÇO

26.ª ABF Franchising Expo

Local: Expo Center Norte – Pavilhões Branco e Azul

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo – SP

Horário de Funcionamento: De 21 a 24 de junho – 3ª a 6ª das 13h às 21h (sábado, das 11h30 às 18h30)

Preço do Ingresso Antecipado – compra online: R$ 60,00 – válido para todos os dias

Preço do Ingresso durante a realização do evento (online e na bilheteria local): R$ 70,00 – válido para todos os dias

Informações ao público: (11) 3598-7834

Website: www.abfexpo.com.br

