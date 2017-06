Cassems inaugura o 26º Centro Odontológico da sua Rede Própria em Aparecida do Taboado

A Caixa dos Servidores inaugura, na próxima quinta-feira (22), às 8h30, mais um Centro Odontológico da sua Rede Própria de atendimento. O município de Aparecida do Taboado, distante 442 km da Capital, recebe o 26º Centro Odontológico da Cassems. Além do município, o Centro vai beneficiar usuários de toda a região de Paranaíba.

O Centro Odontológico de Aparecida do Taboado foi estruturado para atender cerca de 750 beneficiários do município e das demais cidades da região, como Cassilândia, Costa Rica, Chapadão do Sul e Inocência, totalizando aproximadamente 9 mil beneficiários.

A diretora de Assistência Odontológica da Caixa dos Servidores, Denise Sakae, explica que o Centro Odontológico vai oferecer uma estrutura moderna para atender adultos e crianças. “A Cassems está ampliando o acesso à assistência odontológica e o Centro Odontológico de Aparecida do Taboado vai oferecer um consultório moderno e bem equipado, onde os beneficiários poderão realizar seus tratamentos com atendimentos em Clínica Geral para adultos e crianças”, explica Denise.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a Caixa dos Servidores mantém a preocupação de levar mais conforto à população do interior, sendo reformando e modernizando as estruturas já existentes ou entregando novas unidades. “Este é o nosso 26º Centro Odontológico, o que demonstra a nossa preocupação em investir na Odontologia e, mais do que isso, demonstra a nossa preocupação em interiorizar o atendimento. Nós precisamos investir para melhorar o atendimento nas cidades menores do Estado e, assim, trazer maior conforto e comodidade aos moradores de municípios como Aparecida do Taboado”, finaliza Ayache.