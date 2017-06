Percentual de torcedores nordestinos é o maior do que em outros estados

Loja das Torcidas, rede de franquias especializada em acessórios e produtos esportivos dos principais times do mundo, busca franqueados na região

Sendo uma das regiões mais populosas do país e com muita oportunidade para os negócios, muitas redes de franquias tem procurado o Nordeste para focar seus planos de expansão. O desempenho na região está acima da média do restante do país. O faturamento também não fica para trás segundo dados da ABF – Associação Brasileira de Franchising. “O Nordeste tem crescido em um ritmo além do nacional por dois fatores: primeiro porque o PIB tem demonstrado um ritmo de crescimento um pouco maior e também porque ainda existe uma lacuna para o setor de franchising na região”, diz Leonardo Lamartine, diretor da regional da ABF Nordeste.

Nos estados nordestinos estão concentrados 7,8% das franquias, estas, com um crescimento registrado de 15,6% estando em segundo lugar perante as demais regiões. Segundo a ABF, o grande potencial econômico destes estados está atraindo cada vez mais investidores que estão procurando ampliar seus negócios na região.

Nesse cenário de oportunidades, a Loja das Torcidas, que já tem duas unidades no Nordeste, em Salvador/BA e Petrolina/PE, quer fortalecer seu negócio em cidades potenciais da região e que respiram esporte. Além da movimentação do futebol que é alavancado por times como Sport (Pernambuco), Vitória (Bahia) e Bahia (Bahia), a Loja das Torcidas também oferece a oportunidade de encontrar produtos de outros esportes em ascensão como MMA, Running, Voleibol, NFL, NBA, MLB, entre muitos outros. São mais de 12 mil itens licenciados, com preços variados.

“Vemos a região Nordeste com alto potencial de investidores principalmente por ter em suas maiores capitais o clima praiano, o que induz à pratica de esporte constante. Cidades como Natal (RN), Recife(PE), Maceió (AL) e São Luiz (MA) estão na nossa rota”, explica David Salgado, diretor de expansão da rede.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgada em dezembro/2016, mostrou que seis clubes nordestinos estão entre os vinte primeiros colocados com torcidas acima de um milhão: Bahia (4,1 milhões, num ótimo 11º lugar geral), Sport (2,6 mi), Ceará (2,2 mi), Fortaleza (1,6 mi), Vitória (1,6 mi) e Santa Cruz (1,4 mi). Isso mostra que a população tem sede pelo esporte, um fator muito importante para a franquia que busca investidores ávidos por atuar num mercado promissor como tal.

Pesquisa do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – divulgada em 2015, aponta que das 17.819 pessoas entrevistadas no estado do Nordeste 23,6% afirmam ter praticado algum tipo de esporte. Entre os Estados que possuem uma resposta positiva relacionada à pratica de esportes, estão o Ceará, que corresponde a 13,8% na prática de esportes em geral. A Bahia com 23,2% e o Maranhão com 21,8%.

O brasileiro, sendo apaixonado por esporte, sempre está buscando artigos de seu time do coração, assim, os produtos oferecidos pela Loja das Torcidas vão de encontro a esse mercado cheio de oportunidades com a oferta de produtos licenciados – um diferencial competitivo muito forte no mercado, o que resulta em lucratividade ao franqueado. “Oferecemos produtos de origem e com selo holográfico, o qual garante a originalidade que vem acompanhada da qualidade. Ao adquirir esse tipo de compra, o consumidor não só está adquirindo um item dentro da legalidade, como também, está contribuindo com o seu clube de coração, que recebe uma parte da verba”, complementa o diretor de expansão.

Perfil do Investidor

Trabalhar diariamente com esporte pode ser renovador e estimulante visto a adrenalina envolvida pelo mundo dos amantes do esporte, dos torcedores fanáticos, é intensa. Para isso, o investidor precisa estar antenado no segmento e ser dinâmico, entender as características de seu novo negócio, inovar para fidelizar. É necessária uma visão ampla de todo o negócio e toda sua criação inicial, gostar de desafios e não deixar a ansiedade passar a frente.

Loja das Torcidas

A paixão pelo futebol tem movimentado as torcidas de todo o mundo há décadas. No Brasil, a relação entre as pessoas e o esporte é movida por um sentimento ainda mais intenso – o brasileiro é fascinado por futebol. De olho nesse mercado, no fim de 2012, foi criada a Loja das Torcidas! A empresa, que atua no franchising, é especializada em produtos oficiais na linha têxtil e souvernirs dos principais clubes do mundo. Para o cliente, a marca oferece mais de 12 mil itens licenciados e de extrema qualidade! Para o franqueado, know-how, suporte, treinamento e uma oportunidade única de conquistar a independência financeira por meio de um empreendimento de sucesso e de intensa busca no mercado. Com cinco unidades distribuídas por todo território nacional, o investimento inicial para obter uma franquia é de R$ 107.550 mil (taxa de franquia + capital de giro + taxa de instalação) e o retorno pode ser obtido de 18 a 36 meses.

