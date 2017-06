SRM apresenta opções de investimento em estande na Expert, a maior feira do setor na América Latina

Organizado pela XP Investimentos, evento ocorre em São Paulo, entre os dias 22 e 24 de junho, com a presença de alguns dos maiores influenciadores do mundo econômico

São Paulo, junho de 2017 – Multinacional brasileira gestora e administradora de fundos, a SRM marca presença na edição 2017 da Expert, considerada a maior feira da indústria investimentos na América Latina. Organizado pela XP Investimentos, o evento ocorre entre os dias 22 e 24 de junho, no centro de convenções Transamérica ExpoCenter, na zona sul de São Paulo. No dia 22, qualquer investidor pode adquirir uma credencial e participar. Nos demais dias, o acesso é restrito a assessores de investimento e parceiros da XP.

Durante os três dias, todos os participantes têm a oportunidade de interagir com assessores de investimentos credenciados à XP, além de parceiros, distribuidores e representantes de importantes empresas do segmento. Alguns dos nomes mais influentes do cenário econômico realizam palestras no local, como o prefeito de São Paulo, João Doria; o procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol; o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga; o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux; o empresário, Carlos Wizard Martins; o banqueiro, Roberto Setubal; e o ex-técnico da Seleção Brasileira de voleibol, Bernardinho; além dos jornalistas William Waack, Cristiana Lôbo e Miriam Leitão.

Em seu estande, a SRM recebe o público presente para apresentar suas opções de investimento, que têm se destacado como algumas das alternativas mais rentáveis no cenário econômico atual. No início do ano, uma das revistas especializadas em negócios mais respeitadas do país indicou, no topo do ranking “Melhores Fundos Multimercados do Tipo Estratégia Específica para investir em 2017”, dois produtos que alocam suas cotas no FIDC Exodus Institucional: o Fundo de Investimento em Cotas (FIC) FIM Exodus 60; e o FIC FIM Exodus 180, ambos de gestão da XP Investimentos. As aplicações apresentaram, em 2016, um retorno de, respectivamente, 16,87% e 17,50% sob o montante investido – com rendimentos de 8,52% e 9,15%, que são equivalentes a 120,52% e 125,02% do CDI.

“Os Fundos de Investimento em Cotas mais conhecidos como FICs, são opções de investimento bastante oportunas em meio à conjuntura atual, de grandes incertezas com os rumos da economia. Determinadas aplicações ligadas ao IPCA ou à Selic, podem sofrer quedas com mudanças da política monetária. No caso dos fundos de investimento em direitos creditórios por outro lado, existem especialistas promovendo uma criteriosa originação, de modo a obter uma excelente rentabilidade com segurança”, aponta Gerson Mineo Sakaguti, Diretor de Captação e Câmbio da SRM.

Para ele, a feira Expert representa uma oportunidade única de apresentar os produtos da SRM, ampliando a rede de relacionamentos e debater sobre as tendências do mercado. “A previsão é que essa seja a maior feira Expert de todos os tempos, com a presença de mais de 2 mil pessoas por dia. Nas palestras e workshops teremos a oportunidade de ouvir indicações de alguns dos maiores estrategistas e formadores de opinião da economia brasileira. Esse evento certamente será um divisor de águas para quem participar. “Toda crise gera oportunidades interessantes de investimentos. Tal premissa será um dos principais focos nos painéis de debates”, acrescenta.

A SRM, atualmente, possui R$ 750 milhões em ativos sob gestão. Com operações nas áreas de direitos creditórios, trade finance e câmbio – algumas das modalidades de maior rentabilidade no mercado -, a empresa se encontra em fase de acelerada expansão, apostando em setores-chave durante a retomada da economia brasileira, além da internacionalização.

FEIRA EXPERT 2017

Estande da SRM: Prata 10, em frente ao lounge e ao painel artístico

Local: Transamérica Expo Center – Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 -Santo Amaro -São Paulo

Sobre a SRM

A SRM é uma gestora e administradora de fundos de investimentos, que opera notadamente nas áreas de direitos creditórios. A gestora, por meio de seus escritórios na América Latina, viabiliza operações de Trade Finance e câmbio, algumas das modalidades de maior rentabilidade no mercado. Atualmente em fase de acelerada expansão, a empresa aposta na retomada da economia brasileira e em setores-chave, além da internacionalização.

Fundada em 2005, a companhia se destaca por atributos como inovação e flexibilidade. Foi pioneira na criação de fundos multicedentes e multissacados no Brasil.

(http://www.srmasset.com/)

Fonte: GpImage Comunicação