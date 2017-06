Espaço das Américas recebe show especial de Zeca Pagodinho e Seu Jorge

Sambistas se reúnem no dia 30 de junho, em São Paulo, no projeto “Versão Brasileira”

No dia 30 de junho, o Espaço das Américas receberá dois dos maiores sambistas do Brasil, Zeca Pagodinho e Seu Jorge. Os artistas têm o encontro marcado com o show especial denominado Versão Brasileira e ambos cantarão músicas de carreira e outros grandes clássicos nascidos em rodas de samba no Cacique de Ramos, no Rio do Janeiro.

Neste espetáculo, Zeca interpretará algumas músicas que fazem parte do 23º álbum de sua carreira. Dentre eles estão Amor pela Metade, Mangas e Panos, A Monalisa,Só na Manha, entre outras. Além desses, o público irá ouvir clássicos de seus 30 anos de carreira como Coração em Desalinho, Judia de Mim, Verdade, Maneiras, Seu Balancê, Não Sou Mais Disso, Vai Vadiar, entre outros.

Seu Jorge também dominará o palco cantando alguns de seus grandes sucesso como Carolina, Amiga da Minha Mulher, Burguesinha, entre outras. Juntos, Zeca e Seu Jorge prometem cantar um repertório surpresa e colocar todos os frequentadores do Espaço das Américas para dançarem.

Os ingressos já estão à venda. Para adquiri-los, basta ir pessoalmente às bilheterias do Espaço das Américas ou acessar o site da Ticket 360 (https://goo.gl/xgibPV ). Os ingressos variam entre R$40 e R$250, com opção de meia entrada.

Para mais informações, acesse www.espacodasamericas.com.br.

Facebook: www.facebook.com/espacodasamericas | Instagram: @espacodasamericas

Serviço – Versão Brasileira: Zeca Pagodinho e Seu Jorge | Espaço das Américas

Data: 30 de junho de 2017 (sábado)

Abertura da casa: 21h

Início do show: 23h30

Censura: 18 anos

Local: Espaço das Américas ( Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Capacidade da casa para este evento: 3.082 lugares

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: de R$40 a R$250, com opção de meia entrada.

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência ) ou Online pelo site Ticket360 https://goo.gl/xgibPV

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Call center Ticket360: (11) 2027-0777

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

Informações a imprensa:

Assessoria Espaço das Américas | Talento Comunicação

Fabiana Villela | (11) 98686-3344 | imprensa@talentocomunicacao.com.br

Estela Lopes | (11) 94022-0303 | imprensa@talentocomunicacao.com.br