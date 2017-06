Entenda porque esconder o alimento de seu cachorro traz benefícios para saúde dele

O instinto de caça dos pets auxilia a no dia a dia do animal evitando o sedentarismo e outras doenças

A rotina dos animais domésticos em um ambiente humano pouco enriquecido pode gerar problemas físicos e mentais aos cães. Isso acontece porque ficam limitados para expressar seus comportamentos naturais.

Para identificar se o animal está passando por situações de stress crônico, basta observar sua rotina. Atitudes como agressividade, destruição de objetos, latidos excessivos e automutilação são sintomas claros de que o pet não possui pleno bem-estar físico e mental. Esses sinais comprovam como uma convivência sem estímulos adequados resultam em cães obesos, estressados e sedentários.

Quando esses sinais são detectados, mudanças no ambiente e na rotina do animal são indispensáveis. Por isso, a Pet Games, primeira empresa brasileira que desenvolve e fabrica produtos inovadores para melhorar a qualidade de vida dos animais de estimação, incentiva os instintos naturais do cão. Apoiando que ele se movimente e procure a própria comida. Conheça algumas dicas que favorecem para o bem estar animal.

Incentivar o pet a encontrar maneiras diferentes para encontrar o seu alimento. Dessa forma ele diminui a sua ociosidade e níveis de stress. “É um recurso simples, prático e saudável para proporcionar bem-estar físico e mental, minimizando vários problemas de saúde”, explica Dalton Ishikawa, veterinário da Pet Games.

Os Mordedores recheáveis são ideais para essa atividade, o principal atrativo é seu compartimento oco para alimentos. Desenvolvido em borracha termoplástica de alta resistência mecânica que garante segurança e durabilidade, são dois modelos, a Matrioska para as fêmeas, nas cores rosa e lilás perolados,faz referência as tradicionais bonequinhas russas, amuleto de sorte que surgiu no século XIX e representa a fertilidade, a maternidade, a família unida, próspera e feliz. E o Monstrinho para os machos, nas cores azul e verde perolados. Estão disponíveis nos tamanhos P/M/G, possui proteção antimicrobiana e conceito toy art de esculturas colecionáveis.

Atiçar o instinto de caça do animal, oferecendo brinquedos em que ele precisa se movimentar para conseguir seu alimento. Dessa forma, evita um animal sedentário e obeso, permitindo que ele gaste energia atrás de seus alimentos.

A Pet Ball foi criada com esse propósito, um comedouro ocupacional, em que o pet exercita o instinto de caçar alimentos. A ração deve ser depositada no interior da bola e o animal se diverte descobrindo como tirar o alimento para consumi-lo. O brinquedo possui pequenos furos que dissipam o odor dos alimentos e estimula o faro dos pets. Quando a bola rola, um som característico atiça a audição do animal e por tratar-se de um produto translúcido estimula-se também a visão.

