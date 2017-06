Milton Nascimento apresenta turnê “Semente da Terra” no Espaço das Américas

Shows acontece nos dias 1 e 2 de julho, vai relembrar os grandes sucessos de Bituca

O Espaço das Américas, consagrado por receber grandes nomes da música mundial, recebe, nos dias 1 e 2 de julho, a nova turnê de uma das maiores figuras da MPB: Milton Nascimento.

No show, intitulado “Semente da Terra”, Milton, carinhosamente apelidado de Bituca, traz seus grandes sucessos de carreira. Montado com a ajuda de Danilo Nuha, o repertório dessa nova tour traz músicas que abordam questões indígenas, raciais, sociais e trabalhistas. Além de toda a mobilização nacional que tange as canções. E engana-se quem acha que o repertório é feito de músicas obscuras. Muitas das canções são sucessos nacionais consagrados. O que Será (A Flor da Terra) e Cálice são exemplos disso. Maira Maira e Tudo o Que Você Podia Ser também não ficam de fora.

Com a grande procura, os ingressos, que vão de R$70,00 (meia entrada para setor H) a R$240,00 (entrada inteira para setor Azul), estão disponíveis na bilheteria do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h na rua Tagipuru, 795) e no site da Ticket360 (https://goo.gl/ZQQDIR).

Serviço Milton Nascimento | Semente da Terra – Espaço das Américas

Data: 1 de julho de 2017 (sábado)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Data: 2 de julho de 2017 (domingo)

Abertura da casa: 18h

Início do show: 20h Censura: 14 anos

Local: Espaço das Américas ( Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Capacidade da casa para este evento: 3.082 lugares

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: de R$70,00 (meia entrada para setor H) a R$240,00 (entrada inteira para setor Azul)

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência ) ou Online pelo site Ticket360 https://goo.gl/J6QLFf.

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

